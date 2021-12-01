В России начнут строить дома из переработанных отходов

Минстрой, Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) к 15 декабря подготовят предложения по использованию переработанных отходов в строительстве, ЖКХ и благоустройстве. Такое поручение дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Задача проекта состоит в том, чтобы создать систему использования вторичных материальных ресурсов, а не превращать их в мусор, передают «Известия». Инициатива разрабатывается в рамках стратегии «Экономика замкнутого цикла» до 2030 года.
В пресс-службе Минприроды объяснили, что нынешние стандарты не позволяют использовать вторсырье в некоторых видах продукции. По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, такой мусор составляет почти треть всех отходов на свалках и полигонах, потому вопрос грамотного обращения с отходами строительства и сноса стоит достаточно остро в России.
«Использование отходов стройки в качестве вторичного сырья в строительной сфере позволит сократить расходы на первичные ресурсы, которые добывают, причиняя вред окружающей среде», — заявила эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева. Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев добавил, что важно сделать отрасль конкурентоспособной с помощью закона, увеличив, к примеру, стоимость захоронения мусора.
Ранее сообщалось, что в правительстве РФ предложили отменить НДС при продаже переработанных ресурсов. Операторы расширенной ответственности производителей в Казахстане и Белоруссии призвали внедрить такую же концепцию в России, передает телеканал 360. Виктория Абрамченко заявила, что 30% россиян занимается разделением своих отходов, передает RT.
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