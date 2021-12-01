В Ноябрьске задержаны медработники, торговавшие QR-кодами

02 декабря 2021 в 13:08 Размер текста - 17 +

Наказание ждет не только решивших заработать медиков, но и тех, кто воспользовался услугой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Медсестра прививочного кабинета и регистратор Ноябрьской городской больницы (ЯНАО) задержаны правоохранительными органами. Как сообщили источники URA.RU в медицинском сообществе, задержанных подозревают в организации продажи документов о вакцинации от коронавируса. «О подозрениях в отношении задержанных силовикам изначально сообщило само руководство медучреждения. За подозреваемыми в течение некоторого времени наблюдали — в прививочном кабинете были установлены скрытые камеры. Видеозаписи послужат доказательством вины в суде. Изучена только часть записей, и уже предварительно зафиксировано 25-30 случаев выдачи фиктивных сертификатов», — рассказали собеседники URA.RU. По данным инсайдеров, следователи ищут и тех, кто купил поддельные сертификаты. Фальшивые документы при выявлении будут аннулированы, а покупателям грозит реальный срок — до года лишения свободы. По информации одного из коллег задержанных, ситуация привела в ярость главврача Ноябрьской городской больницы Максима Зинина. «Максим Иванович, узнав об этом, пришел в ярость, раньше его таким не видели. До этого он регулярно беседовал с медперсоналом, давал понять, что ни при каких обстоятельствах покрывать никого не будет. В Ноябрьске сейчас более или менее стабильная ситуация по коронавирусу, но медики помнят, когда больница была переполнена, а врачи жили в красной зоне», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УМВД по ЯНАО попросили направить официальный запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Обновлено, 13.45: «В настоящее время проводятся следственные мероприятия, к сожалению, мы не можем разглашать никакую информацию. Соответственно, об итогах следствия сообщат уполномоченные органы», — сообщили URA.RU представители окружного департамента здравоохранения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Медсестра прививочного кабинета и регистратор Ноябрьской городской больницы (ЯНАО) задержаны правоохранительными органами. Как сообщили источники URA.RU в медицинском сообществе, задержанных подозревают в организации продажи документов о вакцинации от коронавируса. «О подозрениях в отношении задержанных силовикам изначально сообщило само руководство медучреждения. За подозреваемыми в течение некоторого времени наблюдали — в прививочном кабинете были установлены скрытые камеры. Видеозаписи послужат доказательством вины в суде. Изучена только часть записей, и уже предварительно зафиксировано 25-30 случаев выдачи фиктивных сертификатов», — рассказали собеседники URA.RU. По данным инсайдеров, следователи ищут и тех, кто купил поддельные сертификаты. Фальшивые документы при выявлении будут аннулированы, а покупателям грозит реальный срок — до года лишения свободы. По информации одного из коллег задержанных, ситуация привела в ярость главврача Ноябрьской городской больницы Максима Зинина. «Максим Иванович, узнав об этом, пришел в ярость, раньше его таким не видели. До этого он регулярно беседовал с медперсоналом, давал понять, что ни при каких обстоятельствах покрывать никого не будет. В Ноябрьске сейчас более или менее стабильная ситуация по коронавирусу, но медики помнят, когда больница была переполнена, а врачи жили в красной зоне», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УМВД по ЯНАО попросили направить официальный запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Обновлено, 13.45: «В настоящее время проводятся следственные мероприятия, к сожалению, мы не можем разглашать никакую информацию. Соответственно, об итогах следствия сообщат уполномоченные органы», — сообщили URA.RU представители окружного департамента здравоохранения.