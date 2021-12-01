Врач рассказала о курганских детях, тяжело перенесших COVID

02 декабря 2021 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане каждый шестой ребенок тяжело перенес COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В «Курганской областной детской клинической больнице им. Красного креста» в этом году проходили лечение от COVID около 80 детей, 13 из них (каждый шестой) тяжело перенес болезнь. Об этом URA.RU рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светлана Ларионова. «В прошлом году мы фактически не видели тяжелых исходов, дети болели очень мало. Но сейчас дети стали болеть чаще и больше. За этот год в больницу Красного креста попали 77 детей с COVID-19, из них 13 детей были с пневмониями с тяжелым течением», — пояснила Ларионова. Врач также пояснила, что в Курганской области у детей, заболевших коронавирусом, фиксируются новые симптомы — сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул. Врачи при этом советуют как можно раньше обращаться к медикам, а не затягивать с определением диагноза. Кроме того, они считают необходимым прививать детей от гриппа. Это тренирует иммунитет. Ранее URA.RU писало, что всего с начала пандемии от осложнений после коронавируса умерло три ребенка. В двух случаях заболевание было осложнено основной патологией у детей-инвалидов, в одном случае — был ребенок, рожденный от мамы с ковидом. Женщина заболела в конце срока беременности, ребенок родился с летальным поражением легких. Спасти его было невозможно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В «Курганской областной детской клинической больнице им. Красного креста» в этом году проходили лечение от COVID около 80 детей, 13 из них (каждый шестой) тяжело перенес болезнь. Об этом URA.RU рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светлана Ларионова. «В прошлом году мы фактически не видели тяжелых исходов, дети болели очень мало. Но сейчас дети стали болеть чаще и больше. За этот год в больницу Красного креста попали 77 детей с COVID-19, из них 13 детей были с пневмониями с тяжелым течением», — пояснила Ларионова. Врач также пояснила, что в Курганской области у детей, заболевших коронавирусом, фиксируются новые симптомы — сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул. Врачи при этом советуют как можно раньше обращаться к медикам, а не затягивать с определением диагноза. Кроме того, они считают необходимым прививать детей от гриппа. Это тренирует иммунитет. Ранее URA.RU писало, что всего с начала пандемии от осложнений после коронавируса умерло три ребенка. В двух случаях заболевание было осложнено основной патологией у детей-инвалидов, в одном случае — был ребенок, рожденный от мамы с ковидом. Женщина заболела в конце срока беременности, ребенок родился с летальным поражением легких. Спасти его было невозможно.