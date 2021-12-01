Курганский депутат призвал жаловаться Путину на QR-коды

02 декабря 2021 в 13:47 Размер текста - 17 +

Курганский депутат-коммунист Яков Сидоров призвал жителей области, не согласных с законопроектом о повсеместном введении QR-кодов, писать об этом напрямую президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Сидоров заявил во время прямой трансляции на своей странице во «ВКонтакте». «Закон еще не принят, его должна принять Государственная Дума, а впоследствии подписать президент РФ. Считаю, что нет смысла обращаться в Госдуму, так как там у „Единой России“ абсолютное большинство. [Депутат Госдумы от Курганской области] господин Ильтяков присматривал за голосованием здесь, обращаться к нему бесполезно, он уже свою точку зрения выразил. Предлагаю каждому из нас в соответствии с его совестью направить обращение президенту РФ и высказать там свое суждение, потому что только после его подписи законопроект станет законом», — сказал Сидоров. Сидоров обратил внимание на то, что обсуждение законопроекта на уровне областной думы прошло кулуарно — вопросы не были включены в повестку дня, избирателей об этом не информировали. Сам депутат ранее призывал курганцев писать и звонить областным депутатам, чтобы высказаться против законопроекта. Ранее URA.RU писало, что 30 ноября Курганская областная дума на заседании приняла решение поддержать проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Принято оно было не единогласно. Курганские коммунисты высказались против закона о QR-кодах. Депутат гордумы Яков Сидоров выступал против принудительной вакцинации от COVID-19 и сам отказался ставить прививку.