Курганские коммунисты высказались против закона о QR-кодах

Виктор Зырянов заявил, что коммунисты не могут проголосовать за федеральный закон о QR-кодах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Коммунисты Курганской областной думы будут голосовать против федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Об этом сообщил коммунист Яков Сидоров во время прямой трансляции во «ВКонтакте».

«Говорят, что QR-код — это подтверждение того, что вы вакцинированы. Сегодня может быть да. А завтра там можно закодировать информацию, о которой вы даже не догадываетесь. Вы в этих квадратиках что-то понимаете? Я ничего там не понимаю. В данном случае мы не имеем право принимать к производству документ, который невозможно перепроверить и прочитать самому пользователю этих квадратиков. Я бы не хотел, чтобы это все использовалось против меня, против людей, которые имеют иную точку зрения. Хотел бы обратиться к депутатам по поводу завтрашнего голосования. Коммунисты будут голосовать против. Всех остальных депутатов прошу сделать тоже самое», — сказал депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, который выступает против принудительной вакцинации.

Руководитель фракции КПРФ в Курганской областной думе Виктор Зырянов сообщил URA.RU, что в представленной ему повестке облдумы (на заседание 30 ноября) вопроса о повсеместном введении QR-кодов нет. «Естественно, мы не можем поддержать этот закон», — ответил Зырянов на вопрос корреспондента URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Яков Сидоров призвал жителей области звонить депутатам областной думы, чтобы высказаться против федерального закона о QR-кодах. Правительство РФ внесло в Думу два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Депутаты отложили их рассмотрение до конца года, направив документы в регионы. Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков считает введение QR-кодов неизбежным.