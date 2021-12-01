В думу Асбеста нагрянула полиция из-за депутатов без QR-кода

02 декабря 2021 в 14:41 Размер текста - 17 +

Сотрудники МВД прервали заседание думы Асбеста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Сотрудники полиции прервали заседание городской думы Асбеста (Свердловская область) из-за проверки QR-кодов у депутатов. В полицию поступило сообщение, что не все члены гордумы привиты от коронавируса. Об этом URA.RU сообщила депутат от КПРФ Наталья Крылова, информацию подтвердил председатель Сергей Ларионов. «На заседание думы пришла полиция из-за непривитых депутатов. Переписали [паспортные данные] всех, кто находился в тот момент в помещении думы — депутатов, сотрудников администрации, приглашенных гостей», — рассказала агентству Наталья Крылова. По ее версии, правоохранителей вызвали горожане после того, как видео и фото с заседаний появились в мессенджерах. Спикер гордумы Сергей Ларионов в разговоре с URA.RU уточнил, что депутаты проходят в здание думы по пластиковым пропускам. QR-коды до сегодняшнего дня у них не проверяли. «Сейчас, видимо, будут. Мне придется запросить у всех депутатов справки и QR-коды и подавать список, кто имеет возможность проходить [в здание]», — отметил Ларионов. По словам председателя думы, сотрудники полиции переписали данные всех присутствовавших депутатов. На данный момент известно, что минимум один из них не имел QR-кода и не проходил вакцинацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники полиции прервали заседание городской думы Асбеста (Свердловская область) из-за проверки QR-кодов у депутатов. В полицию поступило сообщение, что не все члены гордумы привиты от коронавируса. Об этом URA.RU сообщила депутат от КПРФ Наталья Крылова, информацию подтвердил председатель Сергей Ларионов. «На заседание думы пришла полиция из-за непривитых депутатов. Переписали [паспортные данные] всех, кто находился в тот момент в помещении думы — депутатов, сотрудников администрации, приглашенных гостей», — рассказала агентству Наталья Крылова. По ее версии, правоохранителей вызвали горожане после того, как видео и фото с заседаний появились в мессенджерах. Спикер гордумы Сергей Ларионов в разговоре с URA.RU уточнил, что депутаты проходят в здание думы по пластиковым пропускам. QR-коды до сегодняшнего дня у них не проверяли. «Сейчас, видимо, будут. Мне придется запросить у всех депутатов справки и QR-коды и подавать список, кто имеет возможность проходить [в здание]», — отметил Ларионов. По словам председателя думы, сотрудники полиции переписали данные всех присутствовавших депутатов. На данный момент известно, что минимум один из них не имел QR-кода и не проходил вакцинацию.