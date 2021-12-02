В Кремле прокомментировали введение российско-белорусской валюты

02 декабря 2021 в 15:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что с этим вопросом лучше не торопиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пока в России и Беларуси не собираются вводить общие деньги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о единой российско-белорусской валюте. «Та стадия интеграции, которая достигнута, в том числе за счет подписания солидного пакета союзных программ, не предусматривает введение единой валюты. Пока конкретных разговоров не велось. Поэтому в данном случае речь идет о том, что это будет некая денежная единица, гипотетически рассуждая. Предметных разговоров нет. Интеграция развивается естественным путем, чтобы соответствовать уровню готовности и потребностям двух стран. У нас есть союзные договор, и там тоже говорится о перспективе более углубленной интеграции, но до этого нужно еще дойти», — пояснил представитель Кремля на конференц-колее. Ранее Лукашенко заявил о преждевременности создания единой валюты России и Белоруссии, сообщает «Федеральное агентство новостей». Это более высокий уровень интеграции, заметил белорусский лидер. По его мнению, к созданию единой валюты «надо прийти step by step», дополняет сайт MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пока в России и Беларуси не собираются вводить общие деньги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о единой российско-белорусской валюте. «Та стадия интеграции, которая достигнута, в том числе за счет подписания солидного пакета союзных программ, не предусматривает введение единой валюты. Пока конкретных разговоров не велось. Поэтому в данном случае речь идет о том, что это будет некая денежная единица, гипотетически рассуждая. Предметных разговоров нет. Интеграция развивается естественным путем, чтобы соответствовать уровню готовности и потребностям двух стран. У нас есть союзные договор, и там тоже говорится о перспективе более углубленной интеграции, но до этого нужно еще дойти», — пояснил представитель Кремля на конференц-колее. Ранее Лукашенко заявил о преждевременности создания единой валюты России и Белоруссии, сообщает «Федеральное агентство новостей». Это более высокий уровень интеграции, заметил белорусский лидер. По его мнению, к созданию единой валюты «надо прийти step by step», дополняет сайт MK.RU.