01 декабря 2021

В Нижневартовске пьяный водитель автобуса протаранил машину. Видео

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, городской транспорт
В Нижневартовске пьяный водитель автобуса не справился с управлением и въехал в машину Фото:

В Нижневартовске пьяный водитель рейсового автобуса №5, разворачиваясь на конечной остановке, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«44-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом „МАЗ“, по предварительным данным, при движении задним ходом, совершил столкновение с припаркованным транспортным средством „Тойота“. Произведено освидетельствование водителя, по данным прибора установлено наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха», — сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. «В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности», — заключили в пресс-службе УМВД.

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В Нижневартовске пьяный водитель рейсового автобуса №5, разворачиваясь на конечной остановке, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «44-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом „МАЗ“, по предварительным данным, при движении задним ходом, совершил столкновение с припаркованным транспортным средством „Тойота“. Произведено освидетельствование водителя, по данным прибора установлено наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха», — сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что в момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. «В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности», — заключили в пресс-службе УМВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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