В Нижневартовске пьяный водитель рейсового автобуса №5, разворачиваясь на конечной остановке, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«44-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом „МАЗ“, по предварительным данным, при движении задним ходом, совершил столкновение с припаркованным транспортным средством „Тойота“. Произведено освидетельствование водителя, по данным прибора установлено наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха», — сказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что в момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. «В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности», — заключили в пресс-службе УМВД.
В Нижневартовске пьяный водитель рейсового автобуса №5, разворачиваясь на конечной остановке, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «44-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом „МАЗ“, по предварительным данным, при движении задним ходом, совершил столкновение с припаркованным транспортным средством „Тойота“. Произведено освидетельствование водителя, по данным прибора установлено наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха», — сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что в момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. «В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности», — заключили в пресс-службе УМВД.