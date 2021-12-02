Омикрон-штамм подобрался к границам России

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Первый случай заражения новым штаммом обнаружен в Финляндии, граничащей с РФ Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Финляндии подтвержден первый случай нового штамма коронавируса — «Омикрон». Такую информацию сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

«В Финляндии у одного человека была диагностирована коронавирусная инфекция, вызванная вариантом омикронвируса. Инфекция уже была зарегистрирована у других людей. Пока еще не подтверждено, что их инфекция вызвана этим вариантом. Зараженные вернулась из Швеции» — говорится на официальном сайте организации.

Отмечается также, что местные власти в данный момент составляют карту лиц, с которыми контактировали зараженные. Проводятся меры контроля в районах Юго-Западной Финляндии, в Хельсинки, Уусимаа и в Похйойс-Саво.

Финляндия и Россия имеют общую границу. Ее протяженность по суше — 1271,8 км. Помимо этого имеется и морская граница, ее протяженность — 54 км.

Ранее сообщалось, что главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление «Омикрона» в России, пишет «Федеральное агентство новостей». Это не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время, дополняет «Национальная служба новостей». Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран.

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В Финляндии подтвержден первый случай нового штамма коронавируса — «Омикрон». Такую информацию сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). «В Финляндии у одного человека была диагностирована коронавирусная инфекция, вызванная вариантом омикронвируса. Инфекция уже была зарегистрирована у других людей. Пока еще не подтверждено, что их инфекция вызвана этим вариантом. Зараженные вернулась из Швеции» — говорится на официальном сайте организации. Отмечается также, что местные власти в данный момент составляют карту лиц, с которыми контактировали зараженные. Проводятся меры контроля в районах Юго-Западной Финляндии, в Хельсинки, Уусимаа и в Похйойс-Саво. Финляндия и Россия имеют общую границу. Ее протяженность по суше — 1271,8 км. Помимо этого имеется и морская граница, ее протяженность — 54 км. Ранее сообщалось, что главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление «Омикрона» в России, пишет «Федеральное агентство новостей». Это не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время, дополняет «Национальная служба новостей». Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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