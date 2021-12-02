Омикрон-штамм подобрался к границам России

02 декабря 2021 в 17:46 Размер текста - 17 +

Первый случай заражения новым штаммом обнаружен в Финляндии, граничащей с РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Финляндии подтвержден первый случай нового штамма коронавируса — «Омикрон». Такую информацию сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). «В Финляндии у одного человека была диагностирована коронавирусная инфекция, вызванная вариантом омикронвируса. Инфекция уже была зарегистрирована у других людей. Пока еще не подтверждено, что их инфекция вызвана этим вариантом. Зараженные вернулась из Швеции» — говорится на официальном сайте организации. Отмечается также, что местные власти в данный момент составляют карту лиц, с которыми контактировали зараженные. Проводятся меры контроля в районах Юго-Западной Финляндии, в Хельсинки, Уусимаа и в Похйойс-Саво. Финляндия и Россия имеют общую границу. Ее протяженность по суше — 1271,8 км. Помимо этого имеется и морская граница, ее протяженность — 54 км. Ранее сообщалось, что главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление «Омикрона» в России, пишет «Федеральное агентство новостей». Это не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время, дополняет «Национальная служба новостей». Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Финляндии подтвержден первый случай нового штамма коронавируса — «Омикрон». Такую информацию сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). «В Финляндии у одного человека была диагностирована коронавирусная инфекция, вызванная вариантом омикронвируса. Инфекция уже была зарегистрирована у других людей. Пока еще не подтверждено, что их инфекция вызвана этим вариантом. Зараженные вернулась из Швеции» — говорится на официальном сайте организации. Отмечается также, что местные власти в данный момент составляют карту лиц, с которыми контактировали зараженные. Проводятся меры контроля в районах Юго-Западной Финляндии, в Хельсинки, Уусимаа и в Похйойс-Саво. Финляндия и Россия имеют общую границу. Ее протяженность по суше — 1271,8 км. Помимо этого имеется и морская граница, ее протяженность — 54 км. Ранее сообщалось, что главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление «Омикрона» в России, пишет «Федеральное агентство новостей». Это не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время, дополняет «Национальная служба новостей». Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран.