Пермяк проиграл в казино миллион, который украл с работы

02 декабря 2021 в 19:20 Размер текста - 17 +

Мужчина имел доступ к сейфу на работе и похитил оттуда более миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми задержан 38-летний местный житель в подозрении хищении более миллиона рублей из своей организации. Пермяк похищенные деньги проиграл в онлайн-казино, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю. «Сотрудниками полиции задержан руководитель филиала организации, осуществляющей доставку товаров. Мужчина в период с августа по октябрь текущего года брал деньги из сейфа компании и использовал их для игр в интернет-казино», — сообщает пресс-служба. В полицию обратился сотрудник службы безопасности организации и сообщил, что в филиале компании при проверке обнаружилась недостача крупной суммы денег. Позже полиция задержала руководителя филиала, который имел доступ к сейфу отделения фирмы. Следователям он рассказал, что брал деньги из сейфа и тратил их в онлайн-казино. На руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение и растрата), сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми задержан 38-летний местный житель в подозрении хищении более миллиона рублей из своей организации. Пермяк похищенные деньги проиграл в онлайн-казино, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю. «Сотрудниками полиции задержан руководитель филиала организации, осуществляющей доставку товаров. Мужчина в период с августа по октябрь текущего года брал деньги из сейфа компании и использовал их для игр в интернет-казино», — сообщает пресс-служба. В полицию обратился сотрудник службы безопасности организации и сообщил, что в филиале компании при проверке обнаружилась недостача крупной суммы денег. Позже полиция задержала руководителя филиала, который имел доступ к сейфу отделения фирмы. Следователям он рассказал, что брал деньги из сейфа и тратил их в онлайн-казино. На руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение и растрата), сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.