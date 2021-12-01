Пермские депутаты решили озадачить правительство поиском врачей

Депутаты рекомендуют правительству разработать меры, чтобы обеспечить «первичку» медицинскими кадрами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительству Пермского края определили сроки, чтобы найти врачей и медиков для организаций первичного звена здравоохранения. Об этом говорится в постановлении, которое внес на рассмотрение депутатов заксобрания Прикамья комитет по социальной политике. Документ размещен на сайте краевого парламента.

«Рекомендовать правительству Пермского края предоставить в срок до 15.04.2022 информацию о проводимой работе по модернизации первичного звена здравоохранения […] Провести анализ эффективности деятельности медицинских организаций первичного звена здравоохранения […] Разработать в срок до 1.03.2022 дополнительные меры по повышению обеспеченности врачами и средним медперсоналом в первичном звене здравоохранения», — сказано, в частности в постановлении.

В Пермском крае реализуется программа модернизации «первички». Она рассчитана на период с 2021 по 2025 годы и включает в себя капремонт и строительство новых медпунктов, поликлиник, сельских амбулаторий, обновление медоборудования и транспорта, а также привлечение специалистов. В бюджете на модернизацию первичного звена заложено 7,2 миллиарда рублей, из них 5,9 миллиарда рублей будет направлено в первые три года, указано на сайте правительства края.

В послании заксобранию губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что приоритет в модернизации сферы здравоохранения отдается кадрам. Он отметил, что начатые ранее властями реформы в отрасли привели к ухудшению ситуации. В то же время, заявил губернатор, модернизация «первички» дает шансы «для того, чтобы улучшить качество оказания медпомощи».