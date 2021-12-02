Экс-депутат челябинского заксобрания умер от COVID

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Вольхин Александр. Челябинск., вольхин александр
Александр Вольхин четырежды избирался в ЗСО Фото:
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Коронавирус COVID-19

Экс-депутат законодательного собрания, бывший гендиректор Кыштымского медеэлектролитного завода Александр Вольхин скончался 2 декабря на 68-м году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте ЗСО. Источники URA.RU в Кыштыме сообщили URA.RU, что Вольхин умер от коронавируса в ковидном госпитале.

«Руководство и депутаты Законодательного Собрания выражают искренние соболезнования родным и близким связи с уходом из жизни Александра Ивановича Вольхина. Талантливый руководитель и организатор, хозяйственный и политический деятель, депутат ЗСО четырех созывов, он внес весомый вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области, превращение Кыштымского медеэлектролитного завода в одно из самых передовых предприятий России и мира», — говорится в тексте соболезнования.

Вольхин впервые избрался в ЗСО в 1996 году. На выборах в 2015 году он выдвигаться не стал.

«Его госпитализировали с тяжелым поражением легких. Он умер в ковидном госпитале в Малой Сосновке», — рассказал URA.RU источник в окружении экс-депутата.

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Экс-депутат законодательного собрания, бывший гендиректор Кыштымского медеэлектролитного завода Александр Вольхин скончался 2 декабря на 68-м году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте ЗСО. Источники URA.RU в Кыштыме сообщили URA.RU, что Вольхин умер от коронавируса в ковидном госпитале. «Руководство и депутаты Законодательного Собрания выражают искренние соболезнования родным и близким связи с уходом из жизни Александра Ивановича Вольхина. Талантливый руководитель и организатор, хозяйственный и политический деятель, депутат ЗСО четырех созывов, он внес весомый вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области, превращение Кыштымского медеэлектролитного завода в одно из самых передовых предприятий России и мира», — говорится в тексте соболезнования. Вольхин впервые избрался в ЗСО в 1996 году. На выборах в 2015 году он выдвигаться не стал. «Его госпитализировали с тяжелым поражением легких. Он умер в ковидном госпитале в Малой Сосновке», — рассказал URA.RU источник в окружении экс-депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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