Экс-депутат челябинского заксобрания умер от COVID

Александр Вольхин четырежды избирался в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Экс-депутат законодательного собрания, бывший гендиректор Кыштымского медеэлектролитного завода Александр Вольхин скончался 2 декабря на 68-м году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте ЗСО. Источники URA.RU в Кыштыме сообщили URA.RU, что Вольхин умер от коронавируса в ковидном госпитале.

«Руководство и депутаты Законодательного Собрания выражают искренние соболезнования родным и близким связи с уходом из жизни Александра Ивановича Вольхина. Талантливый руководитель и организатор, хозяйственный и политический деятель, депутат ЗСО четырех созывов, он внес весомый вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области, превращение Кыштымского медеэлектролитного завода в одно из самых передовых предприятий России и мира», — говорится в тексте соболезнования.

Вольхин впервые избрался в ЗСО в 1996 году. На выборах в 2015 году он выдвигаться не стал.

«Его госпитализировали с тяжелым поражением легких. Он умер в ковидном госпитале в Малой Сосновке», — рассказал URA.RU источник в окружении экс-депутата.