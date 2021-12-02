Аналитики: в России вырастут цены на одежду и обувь

В 2021 году стоимость одежды и обуви увеличилась на 10—15%, а в 2022 году может подорожать еще на 15—25%. Об этом заявили аналитики Fashion Consulting Group.
«Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30—40% и более сдержанно, в пределах 20—25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10—20%», — рассказала «Известиям» гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс.
Среди причин аналитики называют увеличение стоимости тканей и фурнитуры, а также логистических услуг. В Минпромторге изданию заявили, что подобное повышении цен происходит перед выходом новых коллекций или обновления ассортимента одежды.
Ранее сообщалось, что российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками в поставках своей продукции из Китая. Об этом сообщил генеральный директор Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев. Это может вызвать дефицит и подорожание продукции.
В 2021 году стоимость одежды и обуви увеличилась на 10—15%, а в 2022 году может подорожать еще на 15—25%. Об этом заявили аналитики Fashion Consulting Group. «Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30—40% и более сдержанно, в пределах 20—25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10—20%», — рассказала «Известиям» гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Среди причин аналитики называют увеличение стоимости тканей и фурнитуры, а также логистических услуг. В Минпромторге изданию заявили, что подобное повышении цен происходит перед выходом новых коллекций или обновления ассортимента одежды. Ранее сообщалось, что российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками в поставках своей продукции из Китая. Об этом сообщил генеральный директор Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев. Это может вызвать дефицит и подорожание продукции.