Аналитики: в России вырастут цены на одежду и обувь

03 декабря 2021 в 04:21 Размер текста - 17 +

Цены вырастут на 15-25% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2021 году стоимость одежды и обуви увеличилась на 10—15%, а в 2022 году может подорожать еще на 15—25%. Об этом заявили аналитики Fashion Consulting Group. «Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30—40% и более сдержанно, в пределах 20—25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10—20%», — рассказала «Известиям» гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Среди причин аналитики называют увеличение стоимости тканей и фурнитуры, а также логистических услуг. В Минпромторге изданию заявили, что подобное повышении цен происходит перед выходом новых коллекций или обновления ассортимента одежды. Ранее сообщалось, что российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками в поставках своей продукции из Китая. Об этом сообщил генеральный директор Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев. Это может вызвать дефицит и подорожание продукции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2021 году стоимость одежды и обуви увеличилась на 10—15%, а в 2022 году может подорожать еще на 15—25%. Об этом заявили аналитики Fashion Consulting Group. «Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30—40% и более сдержанно, в пределах 20—25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10—20%», — рассказала «Известиям» гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Среди причин аналитики называют увеличение стоимости тканей и фурнитуры, а также логистических услуг. В Минпромторге изданию заявили, что подобное повышении цен происходит перед выходом новых коллекций или обновления ассортимента одежды. Ранее сообщалось, что российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками в поставках своей продукции из Китая. Об этом сообщил генеральный директор Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев. Это может вызвать дефицит и подорожание продукции.