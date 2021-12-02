Глава РФПИ рассказал, почему ВОЗ не признает «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает российскую вакцину «Спутник V» по причине бюрократических сложностей. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — заявил Дмитриев в интервью газете La Nacion. Глава РФПИ отметил, что после признания «Спутника V» ВОЗ для посещения россиян станут доступны большее количество стран.
Ранее сообщалось, что США откроют границы для тех, кто привит «Спутником V». Это будет сделано в случае, если вакцину включат в список разрешенных прививок ВОЗ для экстренного использования.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает российскую вакцину «Спутник V» по причине бюрократических сложностей. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — заявил Дмитриев в интервью газете La Nacion. Глава РФПИ отметил, что после признания «Спутника V» ВОЗ для посещения россиян станут доступны большее количество стран. Ранее сообщалось, что США откроют границы для тех, кто привит «Спутником V». Это будет сделано в случае, если вакцину включат в список разрешенных прививок ВОЗ для экстренного использования.