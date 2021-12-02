Глава РФПИ рассказал, почему ВОЗ не признает «Спутник V» 03 декабря 2021 в 04:19 Размер текста - 17 + Главная причина непризнания российской вакцины — бюрократия, считает Дмитриев Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает российскую вакцину «Спутник V» по причине бюрократических сложностей. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — заявил Дмитриев в интервью газете La Nacion. Глава РФПИ отметил, что после признания «Спутника V» ВОЗ для посещения россиян станут доступны большее количество стран. Ранее сообщалось, что США откроют границы для тех, кто привит «Спутником V». Это будет сделано в случае, если вакцину включат в список разрешенных прививок ВОЗ для экстренного использования. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает российскую вакцину «Спутник V» по причине бюрократических сложностей. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — заявил Дмитриев в интервью газете La Nacion. Глава РФПИ отметил, что после признания «Спутника V» ВОЗ для посещения россиян станут доступны большее количество стран. Ранее сообщалось, что США откроют границы для тех, кто привит «Спутником V». Это будет сделано в случае, если вакцину включат в список разрешенных прививок ВОЗ для экстренного использования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям