Аналитики назвали пять способов не платить налог с продажи жилья

По действующему законодательству, собственник обязан платить 13% с дохода при продаже квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно действующему российскому законодательству, собственник обязан платить 13% с дохода при продаже квартиры, если недвижимость находится у него в собственности менее пяти лет. Однако существует пять способов сэкономить на НДФЛ.

Дарение микродоли. Если человек получил квартиру в наследство и решил ее продать, то ему придется платить НДФЛ, так как квартира досталась наследнику бесплатно. Однако престарелые родственники могут заранее подарить или продать микродолю в этой квартире, сообщает LIFE . Например, один квадратный метр. Таким образом, с точки зрения закона, будет считаться, что человек просто увеличил свою площадь в этой квартире.

. Например, один квадратный метр. Таким образом, с точки зрения закона, будет считаться, что человек просто увеличил свою площадь в этой квартире. Продажа квартиры после минимального срока владения. Если человек владеет квартирой более пяти лет, то он не обязан платить НДФЛ при продаже. При этом необходимый срок владения можно значительно уменьшить. Например, если это единственное или приватизированное жилье, или если собственность перешла при дарении между близкими родственниками, то срок необходимого владения сокращается до 3 лет.

Учет расходов. Согласно законодательству, налог вычитается не из полной стоимости квартиры, а с доходов гражданина при продаже. Для того чтобы не платить НДФЛ необходимо указать все проценты, которые вы заплатили банку, если купили квартиру в ипотеку. Например, если вы купили квартиру за 3 млн рублей и выплатили банку 500 тысяч в качестве процентов, а потом решили продать за 3,5 млн, то вы не должны платить НДФЛ. Однако, для этого необходимо указать точную сумму, выплаченную банку.

Уменьшение доходов одного супруга на расходы другого. По закону, все, что нажито в браке, считается общим имуществом. В том числе и расходы супругов. При разводе, если квартира достается, например, жене, она может уменьшить свои доходы на те затраты, которые муж потратил на квартиру.

Использование налоговых вычетов. При продаже квартиры можно значительно уменьшить доход с помощью различных налоговых вычетов. Например, если человек оплатил страховку или заплатил за обучение своего ребенка в вузе, то его официальный доход будет меньше. Соответственно налог при продаже квартиры также будет минимальным.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от НДФЛ многодетные семьи при продаже жилья. Освобождение от НДФЛ получили семьи с двумя и более детьми.