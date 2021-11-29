Путин освободил от НДФЛ многодетные семьи при продаже жилья

Многодетные семьи, продавшие прежнее жилье для покупки нового, теперь будут освобождены от налога на доходы физических лиц. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освобождаются от НДФЛ доходы, получаемые семьями с двумя и более детьми при продаже квартиры, жилого дома или их частей и используемые для приобретения нового жилья большей площади для улучшения жилищных условий», — говорится в документе. Льготой могут воспользоваться родители (усыновители) несовершеннолетних детей, детей-студентов очного отделения в возрасте до 24 лет.
Норма действует для доходов от продажи квартир, полученных с 1 января 2021 года. Ранее закон приняла Государственная Дума. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки носят социальный характер, поскольку перед семьями с детьми остро стоит жилищный вопрос.
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