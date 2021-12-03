В США заявили, что Украина добровольно отдала России Крым

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Коррупция мешает Украине перестать зависеть от Москвы, считает Ариэль Коэн Фото:

В 2014 году Украина добровольно отдала России Крым и весь Черноморский флот. Об этом заявил бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн.

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот. Коррупция и некомпетентность мешают Украине перестать зависеть от Москвы», — отметил Коэн в статье для журнала Newsweek.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в потере Крыма и Донбасса. Зеленский также обвинил в этом Александра Турчинова, исполняющего обязанности президента в 2014 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина намерена использовать любые возможности, чтобы посягнуть на российский Крым, пишет RT. Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает Украину и внимательно следит за ситуацией на украинской границе, передает MK.RU.

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В 2014 году Украина добровольно отдала России Крым и весь Черноморский флот. Об этом заявил бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн. «Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот. Коррупция и некомпетентность мешают Украине перестать зависеть от Москвы», — отметил Коэн в статье для журнала Newsweek. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в потере Крыма и Донбасса. Зеленский также обвинил в этом Александра Турчинова, исполняющего обязанности президента в 2014 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина намерена использовать любые возможности, чтобы посягнуть на российский Крым, пишет RT. Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает Украину и внимательно следит за ситуацией на украинской границе, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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