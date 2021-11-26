Зеленский объяснил, из-за кого Украина потеряла Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в «потере» Донбасса. Также, по его словам, и. о. главы государства в 2014 году Александр Турчинов виноват в «потере» Крыма.
«Господин Турчинов рассматривается как один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко — один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и все. Это мое мнение и, уверен, мнение большинства украинцев», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее Зеленский, после того как суд в Амстердаме присудил скифское золото из крымских музеев Украине, пообещал вернуть в состав страны Крым. Он готов встретиться и пообщаться со своими российским коллегой Владимиром Путиным на любой нейтральной территории. Единственным условием для проведения такой встречи должно стать обсуждение темы украинских территорий, которые в Киеве считают «оккупированными».
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