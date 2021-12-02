02 декабря 2021
01 декабря 2021

Жителя ЯНАО, покусавшего полицейского, отправили за решетку

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Житель Нового Уренгоя осужден на 9 месяцев колонии строгого режима Фото:

Житель Нового Уренгоя покусал полицейского во время задержания. Как сообщается на официальном сайте УМВД РФ по ЯНАО, суд отправил виновного на 9 месяцев в колонию строгого режима.

«Ранее не судимый мужчина 1988 года рождения стал вести себя агрессивно, на законные требования полицейского прекратить противоправные действия не реагировал и укусил полицейского за руку. В 2021 году новоуренгойским городским судом ЯНАО подсудимый приговорен к лишению свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении УМВД.

В апреле 2021 года в ОМВД Нового Уренгоя поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию в отношении сотрудников полиции, вследствие чего укусил одного из них. За это было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти.

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Житель Нового Уренгоя покусал полицейского во время задержания. Как сообщается на официальном сайте УМВД РФ по ЯНАО, суд отправил виновного на 9 месяцев в колонию строгого режима. «Ранее не судимый мужчина 1988 года рождения стал вести себя агрессивно, на законные требования полицейского прекратить противоправные действия не реагировал и укусил полицейского за руку. В 2021 году новоуренгойским городским судом ЯНАО подсудимый приговорен к лишению свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении УМВД. В апреле 2021 года в ОМВД Нового Уренгоя поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию в отношении сотрудников полиции, вследствие чего укусил одного из них. За это было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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