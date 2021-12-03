Обвиняемые по делу о взрыве на «Листвяжной» обжаловали свой арест

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, преступник, обвиняемый, обвинение, скамья подсудимых, подсудимый, суд, судебный процесс, адвокат, заключенный под стражу
Адвокаты задержанных по делу о пожаре в шахте «Листвяжная» намерены обжаловать решение суда (фото из архива) Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Адвокаты всех обвиняемых по делу о пожаре в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области оспорили решение суда об аресте своих подзащитных. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерово.

«Действительно обжаловали защитники всех обвиняемых постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба подана. Вопрос будет разрешаться судом вышестоящей инстанции в соответствии с законодательством уголовно-процессуальным», — передает РИА «Новости» сообщение суда.

25 ноября в шахте «Листвяжная» произошел пожар. В результате трагедии погиб 51 человек, 99 пострадали, пишет RT. Сотрудники Следственного комитета задержали директора шахты Сергея Махракова. Также был задержан инспектор, проверявший безопасность в шахте.

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Адвокаты всех обвиняемых по делу о пожаре в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области оспорили решение суда об аресте своих подзащитных. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерово. «Действительно обжаловали защитники всех обвиняемых постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба подана. Вопрос будет разрешаться судом вышестоящей инстанции в соответствии с законодательством уголовно-процессуальным», — передает РИА «Новости» сообщение суда. 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошел пожар. В результате трагедии погиб 51 человек, 99 пострадали, пишет RT. Сотрудники Следственного комитета задержали директора шахты Сергея Махракова. Также был задержан инспектор, проверявший безопасность в шахте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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