Украина опасается нападения России в конце января

03 декабря 2021 в 14:10 Размер текста - 17 +

Глава минобороны Украины заявил о возможности нападения со стороны России в конце января Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной «эскалации со стороны РФ» существует и ожидается в конце января следующего года. Однако, как отметил министр, этот сценарий не обязателен. «Наша разведка анализирует все сценарии и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным», — сказал Резников, выступая в Верховной Раде в пятницу. Его слова передают РИА «Новости». Также Резников отметил, что численность войск РФ у границ Украины, которые «могут быть задействованы в эскалации» составляет 94,3 тысячи человек. По его словам, российские войска находятся как в Крыму, так и в других городах вблизи от границы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит прямую угрозу России со стороны Украины. Он выразил опасения, что Киев может использовать все возможности — в том числе силовые — чтобы посягнуть на регионы РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной «эскалации со стороны РФ» существует и ожидается в конце января следующего года. Однако, как отметил министр, этот сценарий не обязателен. «Наша разведка анализирует все сценарии и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным», — сказал Резников, выступая в Верховной Раде в пятницу. Его слова передают РИА «Новости». Также Резников отметил, что численность войск РФ у границ Украины, которые «могут быть задействованы в эскалации» составляет 94,3 тысячи человек. По его словам, российские войска находятся как в Крыму, так и в других городах вблизи от границы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит прямую угрозу России со стороны Украины. Он выразил опасения, что Киев может использовать все возможности — в том числе силовые — чтобы посягнуть на регионы РФ.