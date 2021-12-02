Пермское предприятие Роскосмоса добилось банкротства «дочки»

03 декабря 2021 в 16:34 Размер текста - 17 +

ПАО «Протон-ПМ» добилось в суде признания дочернего предприятия банкротом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское предприятие «Протон-ПМ» добилось признания банкротом своей дочерней компании «Космос-П». Информация содержится в решении арбитражного суда Пермского края, которое размещено на сайте суда. «Признать ООО „Космос-П“ несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на четыре месяца. Утвердить конкурсным управляющим ООО „Космос-П“ Миночкина Андрея Сергеевича (САМРО „Ассоциация антикризисных управляющих“)», — говорится в решении. С заявлением о признании своей «дочки» банкротом «Протон-ПМ» обратился в суд в апреле этого года. Финансовый анализ показал, что предприятие является неплатежеспособным, восстановление его платежеспособности невозможно. Требования кредиторов превышают 191 млн рублей. Причиной банкротства названо отсутствие выручки в связи с прекращением предприятием деятельности, а также отсутствие прибыли. Согласно открытым данным, ООО «Космос-П» управляло ценными бумагами, предоставляло услуги в области охотоводства и рыболовства, занималось полиграфической и иной деятельностью. ПАО «Протон-ПМ» (в числе прочего контролируется ГК Роскосмос) является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. Производит двигатели РД-276 для первой ступени ракет-носителей «Протон-М». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» добилось признания банкротом своей дочерней компании «Космос-П». Информация содержится в решении арбитражного суда Пермского края, которое размещено на сайте суда. «Признать ООО „Космос-П“ несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на четыре месяца. Утвердить конкурсным управляющим ООО „Космос-П“ Миночкина Андрея Сергеевича (САМРО „Ассоциация антикризисных управляющих“)», — говорится в решении. С заявлением о признании своей «дочки» банкротом «Протон-ПМ» обратился в суд в апреле этого года. Финансовый анализ показал, что предприятие является неплатежеспособным, восстановление его платежеспособности невозможно. Требования кредиторов превышают 191 млн рублей. Причиной банкротства названо отсутствие выручки в связи с прекращением предприятием деятельности, а также отсутствие прибыли. Согласно открытым данным, ООО «Космос-П» управляло ценными бумагами, предоставляло услуги в области охотоводства и рыболовства, занималось полиграфической и иной деятельностью. ПАО «Протон-ПМ» (в числе прочего контролируется ГК Роскосмос) является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. Производит двигатели РД-276 для первой ступени ракет-носителей «Протон-М».