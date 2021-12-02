02 декабря 2021
01 декабря 2021

В ЯНАО медики вышли на акции в поддержку QR-кодов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтеры-медики вышли на акции в городах ЯНАО Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

В Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое (ЯНАО) представители движения волонтеров-медиков вышли на одиночные пикеты в защиту QR-кодов. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Акции за защиту QR-кодов прошли в Салехарде, Ноябрьск и Новом Уренгое. Волонтеры-медики выступают за здравый смысл и просят жителей относится ответственно к своему здоровью и труду врачей», — сообщает читатель.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске прошла акции противников вакцинации, которые, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Ранее в регионе до конца 2021 года продлили режим повышенной готовности.

Серия одиночных пикетов прошла в населенных пунктах ЯНАО
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое (ЯНАО) представители движения волонтеров-медиков вышли на одиночные пикеты в защиту QR-кодов. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Акции за защиту QR-кодов прошли в Салехарде, Ноябрьск и Новом Уренгое. Волонтеры-медики выступают за здравый смысл и просят жителей относится ответственно к своему здоровью и труду врачей», — сообщает читатель. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске прошла акции противников вакцинации, которые, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Ранее в регионе до конца 2021 года продлили режим повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...