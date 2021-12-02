В Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое (ЯНАО) представители движения волонтеров-медиков вышли на одиночные пикеты в защиту QR-кодов. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Акции за защиту QR-кодов прошли в Салехарде, Ноябрьск и Новом Уренгое. Волонтеры-медики выступают за здравый смысл и просят жителей относится ответственно к своему здоровью и труду врачей», — сообщает читатель.
В Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое (ЯНАО) представители движения волонтеров-медиков вышли на одиночные пикеты в защиту QR-кодов. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Акции за защиту QR-кодов прошли в Салехарде, Ноябрьск и Новом Уренгое. Волонтеры-медики выступают за здравый смысл и просят жителей относится ответственно к своему здоровью и труду врачей», — сообщает читатель. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске прошла акции противников вакцинации, которые, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Ранее в регионе до конца 2021 года продлили режим повышенной готовности.