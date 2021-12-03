03 декабря 2021

Юрист предупредил россиян о новых мошенничествах с вакцинацией

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Мошенники рассказывают о несуществующих выплатах, положенных за вакцинацию Фото:
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Коронавирус COVID-19

Злоумышленники высылают людям, поставившим прививку от COVID-19, информацию о выплате пособий за прохождение процедуры, а затем узнают банковские реквизиты и списывают средства. О новой схеме мошенничества рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Схема нацелена на пожилых людей, которым в соцсети с аккаунта знакомого человека (который был взломан) приходит сообщение о том, что ему, как прошедшему вакцинацию от COVID-19, полагается денежная компенсация. Далее идет работа по выяснению банковских данных и списание всех имеющихся средств у потерпевшего», — передает сообщение Соловьева агентство «Прайм».

Юрист посоветовал сохранять бдительность и не сообщать финансовую информацию третьим лицам. В случае возникновения вопросов лучше позвонить на горячую линию региональных штабов по борьбе с коронавирусом, уточнил Соловьев.

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Злоумышленники высылают людям, поставившим прививку от COVID-19, информацию о выплате пособий за прохождение процедуры, а затем узнают банковские реквизиты и списывают средства. О новой схеме мошенничества рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Схема нацелена на пожилых людей, которым в соцсети с аккаунта знакомого человека (который был взломан) приходит сообщение о том, что ему, как прошедшему вакцинацию от COVID-19, полагается денежная компенсация. Далее идет работа по выяснению банковских данных и списание всех имеющихся средств у потерпевшего», — передает сообщение Соловьева агентство «Прайм». Юрист посоветовал сохранять бдительность и не сообщать финансовую информацию третьим лицам. В случае возникновения вопросов лучше позвонить на горячую линию региональных штабов по борьбе с коронавирусом, уточнил Соловьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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