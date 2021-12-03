Юрист предупредил россиян о новых мошенничествах с вакцинацией 04 декабря 2021 в 06:25 Размер текста - 17 + Мошенники рассказывают о несуществующих выплатах, положенных за вакцинацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Злоумышленники высылают людям, поставившим прививку от COVID-19, информацию о выплате пособий за прохождение процедуры, а затем узнают банковские реквизиты и списывают средства. О новой схеме мошенничества рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Схема нацелена на пожилых людей, которым в соцсети с аккаунта знакомого человека (который был взломан) приходит сообщение о том, что ему, как прошедшему вакцинацию от COVID-19, полагается денежная компенсация. Далее идет работа по выяснению банковских данных и списание всех имеющихся средств у потерпевшего», — передает сообщение Соловьева агентство «Прайм». Юрист посоветовал сохранять бдительность и не сообщать финансовую информацию третьим лицам. В случае возникновения вопросов лучше позвонить на горячую линию региональных штабов по борьбе с коронавирусом, уточнил Соловьев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Злоумышленники высылают людям, поставившим прививку от COVID-19, информацию о выплате пособий за прохождение процедуры, а затем узнают банковские реквизиты и списывают средства. О новой схеме мошенничества рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Схема нацелена на пожилых людей, которым в соцсети с аккаунта знакомого человека (который был взломан) приходит сообщение о том, что ему, как прошедшему вакцинацию от COVID-19, полагается денежная компенсация. Далее идет работа по выяснению банковских данных и списание всех имеющихся средств у потерпевшего», — передает сообщение Соловьева агентство «Прайм». Юрист посоветовал сохранять бдительность и не сообщать финансовую информацию третьим лицам. В случае возникновения вопросов лучше позвонить на горячую линию региональных штабов по борьбе с коронавирусом, уточнил Соловьев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям