Количество югорчан в генсовете «ЕР» может увеличиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин может войти в состав генерального совета «Единой России» на партийном съезде, который 4 декабря состоится в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Ряшин — единственный мэр из ХМАО, кто вошел в состав югорской делегации, отправившейся на партийный съезд. Ханты-Мансийск показал хорошие результаты на осенних выборах и в качестве награды чиновник может занять место в генеральном совете партии», — сообщил инсайдер. Он также предположил, что действующий член генерального совета «ЕР» от Югры Елена Побединская тоже имеет шансы сохранить свой пост. Собеседник агентства добавил, что в Москву отправились лидер югорских единороссов Борис Хохряков, его заместитель по партийной линии Сергей Великий, руководитель фракции «ЕР» в Думе ХМАО Наталья Западнова и еще ряд делегатов.

Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска пообещали предоставить комментарий позднее. Побединская в разговоре с URA.RU отказалась от комментариев, сославшись на занятость.

Ранее URA.RU сообщало, что «Единая Россия» на партийном съезде запланировала масштабную смену руководящих органов. Речь идет о ротациях как на федеральном, так и региональном уровне.