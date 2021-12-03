«Единая Россия» проведет масштабную реформу власти в регионах

В «Единой России» сменятся более десяти глав региональных отделений партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В партии «Единая Россия» на заседании президиума генсовета 4 декабря сменят более десятка глав региональных отделений. Среди новых руководителей будут руководители Владимирской и Иркутской области. Об этом рассказали источники в партии.

«Среди новых секретарей парторганизаций большинство губернаторы. В их числе — главы Коми и Мордовии Владимир Уйба и Артем Здунов соответственно, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Кобзев сменит на посту секретаря регионального отделения партии депутата Госдумы Сергея Сокола», — передает РБК со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров в партии, Сокол возглавит отделение партии в Хакасии. Источник URA.RU подчеркивает, что ротация в партии началась чуть ранее, а на съезде будет зафиксирована окончательно.

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о кадровых перестановках в партии. Руководящие органы ЕР обновятся примерно на половину. Несколько ключевых фигур из руководства партии заменят на равноудаленных от различных «околокремлевских элит» политиков. Таким образом, отмечает источник URA.RU, Кремль намерен пресечь внурипартийные конфликты.