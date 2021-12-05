В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным днем

Правительство РФ сделало 31 декабря 2021 года нерабочим днем, но не на постоянной основе Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России необходимо на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб.

В конце 2020 года правительство РФ утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Согласно документу, 2 и 3 января 2022 года и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. В итоге выходные дни перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря. При этом новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 9 января включительно.

«Очевидно, что 31 декабря и так нерабочий день. В лучшем случае, работают до обеда. Фактически, начинается подготовка к корпоративу. Я считаю, что, это правильное решение, и его надо переводить на постоянную основу», — сказал Андрей Алехин.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU согласилась с коллегой. «Думаю, что так можно сделать, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, чтобы люди больше не беспокоились. Они действительно уже ждут 31 декабря, зная, что это выходной день и можно начинать готовиться к Новому году», — сказала депутат Госдумы.

При этом Бессараб отметила, что, если 31 декабря станет постоянным выходным, то придется переносить выходные дни, предназначенные для других праздников. «Нужно быть готовыми к тому, что может какой-то весенний праздник подвинем. Например, первомайские длительные выходные. Вряд ли сейчас работодатели обрадуются, если мы введем 15-й выходной день, особенно в условиях пандемии, когда и так сложная ситуация», — подчеркнула парламентарий.