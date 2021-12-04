Депутат городской думы в ХМАО скончался от коронавируса

05 декабря 2021 в 16:57 Размер текста - 17 +

О смерти Шамиля Даминова сообщил глава Мегиона Олег Дейнека Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО скончался депутат городской думы Мегиона от партии КПРФ Шамиль Даминов. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Дейнека. По его словам, причиной смерти Даминова стала коронавирусная инфекция. «Сегодня ушел из жизни депутат Думы города седьмого созыва, член фракции политической партии КПРФ, общественник Шамиль Камильевич Даминов. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция», — написал Олег Дейнека на своей странице в Instagram. Даминов стал депутатом городской думы Мегиона в 2020 году. Дейнека сообщил, что он принимал активное участие в решении местных вопросов. Депутат родился в Уфе в 1955 году. С 1962 года жил и учился в Стерлитамаке, где окончил техническое училище и получил специальность слесаря-электрика. В 1973 году Даминов поступил на лечебный факультет Башкирского государственного медицинского института. После перевелся на военно-медицинский факультет Государственного медицинского института в город Куйбышев (Самара). Даминов был участником боевых действий в Афганистане, был врачом операционно-перевязочного отделения медицинской роты в составе 66-й отдельной мотострелковой бригады. В Мегион Даминов переехал в 1992 году по вызову Мегионской городской больницы. С 1995 по 2000 годы возглавлял местный хоспис. Активную общественную и политическую деятельность начал с 2009 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО скончался депутат городской думы Мегиона от партии КПРФ Шамиль Даминов. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Дейнека. По его словам, причиной смерти Даминова стала коронавирусная инфекция. «Сегодня ушел из жизни депутат Думы города седьмого созыва, член фракции политической партии КПРФ, общественник Шамиль Камильевич Даминов. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция», — написал Олег Дейнека на своей странице в Instagram. Даминов стал депутатом городской думы Мегиона в 2020 году. Дейнека сообщил, что он принимал активное участие в решении местных вопросов. Депутат родился в Уфе в 1955 году. С 1962 года жил и учился в Стерлитамаке, где окончил техническое училище и получил специальность слесаря-электрика. В 1973 году Даминов поступил на лечебный факультет Башкирского государственного медицинского института. После перевелся на военно-медицинский факультет Государственного медицинского института в город Куйбышев (Самара). Даминов был участником боевых действий в Афганистане, был врачом операционно-перевязочного отделения медицинской роты в составе 66-й отдельной мотострелковой бригады. В Мегион Даминов переехал в 1992 году по вызову Мегионской городской больницы. С 1995 по 2000 годы возглавлял местный хоспис. Активную общественную и политическую деятельность начал с 2009 года.