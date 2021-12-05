Путин призвал врачей вспомнить о других болезнях, кроме COVID

05 декабря 2021 в 23:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин попросил врачей узкого профиля продолжать помогать пациентам, несмотря на пандемию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Врачам узкого профиля следует не забывать оказывать медицинскую помощь, несмотря на пандемию коронавируса. К этому призвал президент России Владимир Путин. «Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, профильных врачей чрезмерна, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей», — попросил глава государства, сообщает ТАСС. Его слова прозвучали на его встрече с лауреатами премии волонтеров «Мы вместе». Таким образом президент РФ отреагировал на рассказ ординатора по направлению «онкология» Екатерины из города Кирова. Молодой специалист рассказала о существовании волонтерского проекта «Я буду жить», который направлен на профилактику онкологических заболеваний. По словам девушки, коронавирусная инфекция — достаточно серьезное заболевание, однако нужно не забывать о других социально значимых болезнях, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых. В Минздраве сообщили о том, что после выздоровления от коронавируса, у пациентов обостряются другие болезни. В их число входит диабет, артериальная гипертензия, ухудшения по ишемической болезни сердца, сообщила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Врачам узкого профиля следует не забывать оказывать медицинскую помощь, несмотря на пандемию коронавируса. К этому призвал президент России Владимир Путин. «Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, профильных врачей чрезмерна, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей», — попросил глава государства, сообщает ТАСС. Его слова прозвучали на его встрече с лауреатами премии волонтеров «Мы вместе». Таким образом президент РФ отреагировал на рассказ ординатора по направлению «онкология» Екатерины из города Кирова. Молодой специалист рассказала о существовании волонтерского проекта «Я буду жить», который направлен на профилактику онкологических заболеваний. По словам девушки, коронавирусная инфекция — достаточно серьезное заболевание, однако нужно не забывать о других социально значимых болезнях, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых. В Минздраве сообщили о том, что после выздоровления от коронавируса, у пациентов обостряются другие болезни. В их число входит диабет, артериальная гипертензия, ухудшения по ишемической болезни сердца, сообщила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.