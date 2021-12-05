Путин призвал врачей вспомнить о других болезнях, кроме COVID

Врачам узкого профиля следует не забывать оказывать медицинскую помощь, несмотря на пандемию коронавируса. К этому призвал президент России Владимир Путин.
«Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, профильных врачей чрезмерна, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей», — попросил глава государства, сообщает ТАСС. Его слова прозвучали на его встрече с лауреатами премии волонтеров «Мы вместе».
Таким образом президент РФ отреагировал на рассказ ординатора по направлению «онкология» Екатерины из города Кирова. Молодой специалист рассказала о существовании волонтерского проекта «Я буду жить», который направлен на профилактику онкологических заболеваний. По словам девушки, коронавирусная инфекция — достаточно серьезное заболевание, однако нужно не забывать о других социально значимых болезнях, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых.
В Минздраве сообщили о том, что после выздоровления от коронавируса, у пациентов обостряются другие болезни. В их число входит диабет, артериальная гипертензия, ухудшения по ишемической болезни сердца, сообщила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.
Врачам узкого профиля следует не забывать оказывать медицинскую помощь, несмотря на пандемию коронавируса. К этому призвал президент России Владимир Путин. «Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, профильных врачей чрезмерна, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей», — попросил глава государства, сообщает ТАСС. Его слова прозвучали на его встрече с лауреатами премии волонтеров «Мы вместе». Таким образом президент РФ отреагировал на рассказ ординатора по направлению «онкология» Екатерины из города Кирова. Молодой специалист рассказала о существовании волонтерского проекта «Я буду жить», который направлен на профилактику онкологических заболеваний. По словам девушки, коронавирусная инфекция — достаточно серьезное заболевание, однако нужно не забывать о других социально значимых болезнях, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых. В Минздраве сообщили о том, что после выздоровления от коронавируса, у пациентов обостряются другие болезни. В их число входит диабет, артериальная гипертензия, ухудшения по ишемической болезни сердца, сообщила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.