В пермском минздраве назвали опасное последствие COVID для сердца

Наталья Корягина предупреждает о рисках после коронавируса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После успешного лечения коронавируса у пациентов обостряются другие заболевания, а также появляются новые. Особенно сильно страдает сердечно-сосудистая система, нередки случаи появления диабета. По данным медиков, у многих молодых людей после перенесенного коронавируса впервые появилась гипертония. Об этом рассказала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.

«Мы вынуждены констатировать, что пациенты, после перенесенной пневмонии и благоприятной выписке из ковидного стационара, выходят на новый уровень здоровья и чаще всего у них обостряются уже существующие заболевания и дебютируют новые — чаще всего это старт диабета или предиабета, артериальной гипертензии, наступление ухудшения по ишемической болезни сердца», — цитирует Корягину пресс-служба минздрава.

По данным, озвученным на Европейском конгрессе кардиологов, каждый пятый диагноз «артериальная гипертензия» был спровоцирован COVID-19. Корягина отмечает, что карантинные мероприятия отразились на образе жизни людей — они стали физически менее активны, при этом увеличили потребление быстрых углеводов и жиров. Это приводит к повышению инсулинорезистентности, увеличению у 40% населения массы тела и артериальной гипертензии. Ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень говорила, что в регионе снизилась продолжительность жизни и увеличилась смертность. Основными причинами стали заболевания системы кровообращения — 50% и онкология — 13%.