05 декабря 2021

Минстрой предупредил россиян о новых штрафах в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, жилой дом, балконы, вторичное жилье
Собственников заставят демонтировать несогласованные с властями обшивку и остекление балконов Фото:

В России с 2022 года будут штрафовать за незаконную обшивку и остекление балкона. Мера предусмотрена приказом Минстроя.

В приказе Минстроя, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что нельзя проводить перепланировку и переустройство жилья. Ответственность предусмотрена статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса.

Собственники должны будут получить разрешение на изменения балкона. Сумма штрафа составит 5 тысяч рублей, а за перепланировку придется заплатить 2500 рублей, сообщает «Царьград».

Со следующего года в России меняются правила использования жилья. Теперь россиян могут оштрафовать за остекление балконов и лоджий, мера будет действовать с 1 марта. Также правоохранители смогут выписать предписание на демонтаж, пишет сайт MK.RU. Штрафы выпишут за самовольную обшивку или остекление, передает Vse42.ru. Балконы, которые были изменены до 1 марта 2022 года не попадут под действие закона.

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В России с 2022 года будут штрафовать за незаконную обшивку и остекление балкона. Мера предусмотрена приказом Минстроя. В приказе Минстроя, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что нельзя проводить перепланировку и переустройство жилья. Ответственность предусмотрена статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса. Собственники должны будут получить разрешение на изменения балкона. Сумма штрафа составит 5 тысяч рублей, а за перепланировку придется заплатить 2500 рублей, сообщает «Царьград». Со следующего года в России меняются правила использования жилья. Теперь россиян могут оштрафовать за остекление балконов и лоджий, мера будет действовать с 1 марта. Также правоохранители смогут выписать предписание на демонтаж, пишет сайт MK.RU. Штрафы выпишут за самовольную обшивку или остекление, передает Vse42.ru. Балконы, которые были изменены до 1 марта 2022 года не попадут под действие закона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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