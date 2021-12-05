Минстрой предупредил россиян о новых штрафах в 2022 году

В России с 2022 года будут штрафовать за незаконную обшивку и остекление балкона. Мера предусмотрена приказом Минстроя.
В приказе Минстроя, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что нельзя проводить перепланировку и переустройство жилья. Ответственность предусмотрена статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса.
Собственники должны будут получить разрешение на изменения балкона. Сумма штрафа составит 5 тысяч рублей, а за перепланировку придется заплатить 2500 рублей, сообщает «Царьград».
Со следующего года в России меняются правила использования жилья. Теперь россиян могут оштрафовать за остекление балконов и лоджий, мера будет действовать с 1 марта. Также правоохранители смогут выписать предписание на демонтаж, пишет сайт MK.RU. Штрафы выпишут за самовольную обшивку или остекление, передает Vse42.ru. Балконы, которые были изменены до 1 марта 2022 года не попадут под действие закона.
В России с 2022 года будут штрафовать за незаконную обшивку и остекление балкона. Мера предусмотрена приказом Минстроя. В приказе Минстроя, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что нельзя проводить перепланировку и переустройство жилья. Ответственность предусмотрена статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса. Собственники должны будут получить разрешение на изменения балкона. Сумма штрафа составит 5 тысяч рублей, а за перепланировку придется заплатить 2500 рублей, сообщает «Царьград». Со следующего года в России меняются правила использования жилья. Теперь россиян могут оштрафовать за остекление балконов и лоджий, мера будет действовать с 1 марта. Также правоохранители смогут выписать предписание на демонтаж, пишет сайт MK.RU. Штрафы выпишут за самовольную обшивку или остекление, передает Vse42.ru. Балконы, которые были изменены до 1 марта 2022 года не попадут под действие закона.