05 декабря 2021
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02 декабря 2021

Пермские власти анонсировали прямые авиарейсы в Прагу

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, ATR 72-500, ютейр
Авиакомпания получит субсидии на рейсы из Перми в Прагу Фото:

Субсидии из бюджета Пермского края получит авиакомпания, осуществляющая перелеты из Перми в Прагу и обратно. Согласно приказу главы министерства транспорта, размещенному на сайте ведомства, поддержка будет оказана с 15 июня до конца 2022 года.

«Утвердить перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2022 год, согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в документе. В приложении указано, что кроме Праги субсидироваться в следующем году будут рейсы в 16 городов России: Самару, Минеральные воды, Астрахань, Волгоград, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Сургут, Тюмень, Уфу, Челябинск.

В конце августа в пермском минтрансе говорили, что не планируют открывать прямые авиарейсы в Прагу «из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Рейсы в этот город не осуществляются с апреля 2020 года из-за распространения коронавируса.

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Субсидии из бюджета Пермского края получит авиакомпания, осуществляющая перелеты из Перми в Прагу и обратно. Согласно приказу главы министерства транспорта, размещенному на сайте ведомства, поддержка будет оказана с 15 июня до конца 2022 года. «Утвердить перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2022 год, согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в документе. В приложении указано, что кроме Праги субсидироваться в следующем году будут рейсы в 16 городов России: Самару, Минеральные воды, Астрахань, Волгоград, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Сургут, Тюмень, Уфу, Челябинск. В конце августа в пермском минтрансе говорили, что не планируют открывать прямые авиарейсы в Прагу «из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Рейсы в этот город не осуществляются с апреля 2020 года из-за распространения коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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