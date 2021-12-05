Пермские власти анонсировали прямые авиарейсы в Прагу

Авиакомпания получит субсидии на рейсы из Перми в Прагу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Субсидии из бюджета Пермского края получит авиакомпания, осуществляющая перелеты из Перми в Прагу и обратно. Согласно приказу главы министерства транспорта, размещенному на сайте ведомства, поддержка будет оказана с 15 июня до конца 2022 года.

«Утвердить перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2022 год, согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в документе. В приложении указано, что кроме Праги субсидироваться в следующем году будут рейсы в 16 городов России: Самару, Минеральные воды, Астрахань, Волгоград, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Сургут, Тюмень, Уфу, Челябинск.

В конце августа в пермском минтрансе говорили, что не планируют открывать прямые авиарейсы в Прагу «из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Рейсы в этот город не осуществляются с апреля 2020 года из-за распространения коронавируса.