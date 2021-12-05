ГИБДД раскрыла причину ДТП в ЯНАО, в котором погибли вахтовики

06 декабря 2021 в 11:25 Размер текста - 17 +

В Приуральском районе в результате ДТП погибло трое человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По предварительной информации ГИБДД, виновником ДТП, унесшего в минувшие выходные жизни троих человек в Приуральском районе ЯНАО стал водитель большегруза. Как рассказали URA.RU в госавтоинспекции, «КамАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «вахтовкой». «По предварительной информации водитель самосвала не убедился в безопасности маневра, при объезде препятствия в виде насыпи песка, тем самым он допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с вахтовым автобусом. В результате ДТП погибли оба водителя. Уже позже в медучреждении скончался пассажир вахты», — сообщили в областном ГИБДД. В прокуратуре ЯНАО URA.RU сообщили, что надзорное ведомство проводит проверку по факту ДТП. Специалисты дадут оценку соблюдения транспортной безопасности и содержания автодорог. Ранее URA.RU сообщало, что произошло смертельное ДТП в Новом Уренгое. В результате столкновения «КамАЗ» и «ВАЗ 2110» погиб водитель легкового автомобиля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

По предварительной информации ГИБДД, виновником ДТП, унесшего в минувшие выходные жизни троих человек в Приуральском районе ЯНАО стал водитель большегруза. Как рассказали URA.RU в госавтоинспекции, «КамАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «вахтовкой». «По предварительной информации водитель самосвала не убедился в безопасности маневра, при объезде препятствия в виде насыпи песка, тем самым он допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с вахтовым автобусом. В результате ДТП погибли оба водителя. Уже позже в медучреждении скончался пассажир вахты», — сообщили в областном ГИБДД. В прокуратуре ЯНАО URA.RU сообщили, что надзорное ведомство проводит проверку по факту ДТП. Специалисты дадут оценку соблюдения транспортной безопасности и содержания автодорог. Ранее URA.RU сообщало, что произошло смертельное ДТП в Новом Уренгое. В результате столкновения «КамАЗ» и «ВАЗ 2110» погиб водитель легкового автомобиля.