05 декабря 2021
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03 декабря 2021
02 декабря 2021

ГИБДД раскрыла причину ДТП в ЯНАО, в котором погибли вахтовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Приуральском районе в результате ДТП погибло трое человек Фото:

По предварительной информации ГИБДД, виновником ДТП, унесшего в минувшие выходные жизни троих человек в Приуральском районе ЯНАО стал водитель большегруза. Как рассказали URA.RU в госавтоинспекции, «КамАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «вахтовкой».

«По предварительной информации водитель самосвала не убедился в безопасности маневра, при объезде препятствия в виде насыпи песка, тем самым он допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с вахтовым автобусом. В результате ДТП погибли оба водителя. Уже позже в медучреждении скончался пассажир вахты», — сообщили в областном ГИБДД.

В прокуратуре ЯНАО URA.RU сообщили, что надзорное ведомство проводит проверку по факту ДТП. Специалисты дадут оценку соблюдения транспортной безопасности и содержания автодорог.

Ранее URA.RU сообщало, что произошло смертельное ДТП в Новом Уренгое. В результате столкновения «КамАЗ» и «ВАЗ 2110» погиб водитель легкового автомобиля.

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По предварительной информации ГИБДД, виновником ДТП, унесшего в минувшие выходные жизни троих человек в Приуральском районе ЯНАО стал водитель большегруза. Как рассказали URA.RU в госавтоинспекции, «КамАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «вахтовкой». «По предварительной информации водитель самосвала не убедился в безопасности маневра, при объезде препятствия в виде насыпи песка, тем самым он допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с вахтовым автобусом. В результате ДТП погибли оба водителя. Уже позже в медучреждении скончался пассажир вахты», — сообщили в областном ГИБДД. В прокуратуре ЯНАО URA.RU сообщили, что надзорное ведомство проводит проверку по факту ДТП. Специалисты дадут оценку соблюдения транспортной безопасности и содержания автодорог. Ранее URA.RU сообщало, что произошло смертельное ДТП в Новом Уренгое. В результате столкновения «КамАЗ» и «ВАЗ 2110» погиб водитель легкового автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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