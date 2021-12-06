Криминального авторитета посмертно признали вором в законе

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Нодар Джинчвелашвили в сентябре скончался в СИЗО Фото:

Вологодский облсуд посмертно признал вором в законе умершего Нодара Джинчвелашвили (Шошия). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Суд признал Джинчвелашвили виновным по статье 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“) и прекратил уголовное дело в связи с его смертью», — передает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов. Других фигурантов дела приговорили к восьми годам в колонии особого и строгого режима.

В начале сентября Джинчвелашвили умер в СИЗО в возрасте 63 лет. Его называют «смотрящим» за Вологодчиной, он контролировал регион 25 лет. Он был коронован в Грузии в 1986 году, сообщает сайт MK.RU. В 2019 криминального авторитета и еще нескольких «смотрящих» задержали по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Вологодский суд продолжил рассматривать уголовное дело после смерти Джинчвелашвили.

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Вологодский облсуд посмертно признал вором в законе умершего Нодара Джинчвелашвили (Шошия). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. «Суд признал Джинчвелашвили виновным по статье 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“) и прекратил уголовное дело в связи с его смертью», — передает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов. Других фигурантов дела приговорили к восьми годам в колонии особого и строгого режима. В начале сентября Джинчвелашвили умер в СИЗО в возрасте 63 лет. Его называют «смотрящим» за Вологодчиной, он контролировал регион 25 лет. Он был коронован в Грузии в 1986 году, сообщает сайт MK.RU. В 2019 криминального авторитета и еще нескольких «смотрящих» задержали по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Вологодский суд продолжил рассматривать уголовное дело после смерти Джинчвелашвили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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