Криминального авторитета посмертно признали вором в законе

Нодар Джинчвелашвили в сентябре скончался в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вологодский облсуд посмертно признал вором в законе умершего Нодара Джинчвелашвили (Шошия). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Суд признал Джинчвелашвили виновным по статье 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“) и прекратил уголовное дело в связи с его смертью», — передает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов. Других фигурантов дела приговорили к восьми годам в колонии особого и строгого режима.

В начале сентября Джинчвелашвили умер в СИЗО в возрасте 63 лет. Его называют «смотрящим» за Вологодчиной, он контролировал регион 25 лет. Он был коронован в Грузии в 1986 году, сообщает сайт MK.RU . В 2019 криминального авторитета и еще нескольких «смотрящих» задержали по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Вологодский суд продолжил рассматривать уголовное дело после смерти Джинчвелашвили.