Иностранец с помощью автовоза похитил такси в Челябинске

Похищенный автомобиль стоит более миллиона рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иностранный гражданин предстанет перед судом за попытку хищения автомобиля такси в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Иностранный гражданин приехал в Россию в начале лета 2021 года и взял в аренду автомобиль „Volkswagen Polo“ стоимостью 1,1 млн рублей, на котором подрабатывал таксистом. В октябре у обвиняемого возник умысел похитить автомобиль и с помощью автовоза перевезти его в свою страну», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемый нанял автовоз, погрузил на него автомобиль, предварительно убрав с него брендированные наклейки, повредил датчик-маячок. Сам он направился на попутной машине до границы.

Вывезти автомобиль за границу злоумышленнику не удалось. Машина была замечена другим арендатором, когда автовоз передвигался по Челябинску. Обвиняемый был задержан недалеко от границы России. Мужчина свою вину признал и по решению суда он взят под стражу.