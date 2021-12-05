05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Иностранец с помощью автовоза похитил такси в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, автовоз, автотранспорт
Похищенный автомобиль стоит более миллиона рублей (фото из архива) Фото:

Иностранный гражданин предстанет перед судом за попытку хищения автомобиля такси в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Иностранный гражданин приехал в Россию в начале лета 2021 года и взял в аренду автомобиль „Volkswagen Polo“ стоимостью 1,1 млн рублей, на котором подрабатывал таксистом. В октябре у обвиняемого возник умысел похитить автомобиль и с помощью автовоза перевезти его в свою страну», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемый нанял автовоз, погрузил на него автомобиль, предварительно убрав с него брендированные наклейки, повредил датчик-маячок. Сам он направился на попутной машине до границы.

Вывезти автомобиль за границу злоумышленнику не удалось. Машина была замечена другим арендатором, когда автовоз передвигался по Челябинску. Обвиняемый был задержан недалеко от границы России. Мужчина свою вину признал и по решению суда он взят под стражу.

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Иностранный гражданин предстанет перед судом за попытку хищения автомобиля такси в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Иностранный гражданин приехал в Россию в начале лета 2021 года и взял в аренду автомобиль „Volkswagen Polo“ стоимостью 1,1 млн рублей, на котором подрабатывал таксистом. В октябре у обвиняемого возник умысел похитить автомобиль и с помощью автовоза перевезти его в свою страну», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Обвиняемый нанял автовоз, погрузил на него автомобиль, предварительно убрав с него брендированные наклейки, повредил датчик-маячок. Сам он направился на попутной машине до границы. Вывезти автомобиль за границу злоумышленнику не удалось. Машина была замечена другим арендатором, когда автовоз передвигался по Челябинску. Обвиняемый был задержан недалеко от границы России. Мужчина свою вину признал и по решению суда он взят под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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