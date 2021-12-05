ДТП произошло вечером 5 декабря (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

ДТП, в котором погибла семья бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина, произошло в Вологодской области вечером 5 декабря из-за столкновения автомобилей Kia Rio и Hyundai. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей Hyundai под управлением мужчины 1998 года рождения, и Kia Rio, за рулем которой находилась девушка 1996 года рождения», — сообщили в ведомстве. Там сообщили, что все трое находящиеся в Kia Rio умерли.

ДТП произошло 5 декабря в 16:50. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры, на которых видно, что автомобиль семьи Головина почти полностью уничтожен. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Экс-депутат сообщил о смерти близких в своем facebook-аккаунте. Он попросил помощи в доставке тел в Екатеринбург.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области