05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

МВД рассказало о смертельном ДТП семьи экс-депутата Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария Курган, дтп
ДТП произошло вечером 5 декабря (архивное фото) Фото:

ДТП, в котором погибла семья бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина, произошло в Вологодской области вечером 5 декабря из-за столкновения автомобилей Kia Rio и Hyundai. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей Hyundai под управлением мужчины 1998 года рождения, и Kia Rio, за рулем которой находилась девушка 1996 года рождения», — сообщили в ведомстве. Там сообщили, что все трое находящиеся в Kia Rio умерли.

ДТП произошло 5 декабря в 16:50. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры, на которых видно, что автомобиль семьи Головина почти полностью уничтожен. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Экс-депутат сообщил о смерти близких в своем facebook-аккаунте. Он попросил помощи в доставке тел в Екатеринбург.

Фото:
Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ДТП, в котором погибла семья бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина, произошло в Вологодской области вечером 5 декабря из-за столкновения автомобилей Kia Rio и Hyundai. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей Hyundai под управлением мужчины 1998 года рождения, и Kia Rio, за рулем которой находилась девушка 1996 года рождения», — сообщили в ведомстве. Там сообщили, что все трое находящиеся в Kia Rio умерли. ДТП произошло 5 декабря в 16:50. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры, на которых видно, что автомобиль семьи Головина почти полностью уничтожен. Другие подробности инцидента пока не сообщаются. Экс-депутат сообщил о смерти близких в своем facebook-аккаунте. Он попросил помощи в доставке тел в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...