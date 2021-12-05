05 декабря 2021
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Семья экс-депутата Екатеринбурга погибла в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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авария сургут дпс, колесо, дтп, авария
В аварии умерли дочь, внучка и зять Дмитрия Головина Фото:

Семья бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина погибла в ДТП в Вологодской области, когда автомобиль вышел на встречную полосу. Об этом экс-депутат сообщил в своем facebook-аккаунте.

«У села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина, зять Стас Карелин и внучка Соня», — написал Головин в социальной сети. Он отметил, что причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

Как сообщает сайт MK.RU, авария, в которой погибли три человека, произошла 5 декабря на автодороге Москва — Архангельск. Два легковых автомобиля столкнулись на участке трассы, проходящем в Вологодской области.

Головин попросил знакомых подсказать, как доставить тела умерших в Екатеринбург. Подписчики в социальной сети выразили ему соболезнования. Дата и место похорон пока не уточняются.

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Семья бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина погибла в ДТП в Вологодской области, когда автомобиль вышел на встречную полосу. Об этом экс-депутат сообщил в своем facebook-аккаунте. «У села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина, зять Стас Карелин и внучка Соня», — написал Головин в социальной сети. Он отметил, что причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения. Как сообщает сайт MK.RU, авария, в которой погибли три человека, произошла 5 декабря на автодороге Москва — Архангельск. Два легковых автомобиля столкнулись на участке трассы, проходящем в Вологодской области. Головин попросил знакомых подсказать, как доставить тела умерших в Екатеринбург. Подписчики в социальной сети выразили ему соболезнования. Дата и место похорон пока не уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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