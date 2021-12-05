Семья экс-депутата Екатеринбурга погибла в ДТП

В аварии умерли дочь, внучка и зять Дмитрия Головина Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Семья бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина погибла в ДТП в Вологодской области, когда автомобиль вышел на встречную полосу. Об этом экс-депутат сообщил в своем facebook-аккаунте.

«У села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина, зять Стас Карелин и внучка Соня», — написал Головин в социальной сети. Он отметил, что причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

Как сообщает сайт MK.RU , авария, в которой погибли три человека, произошла 5 декабря на автодороге Москва — Архангельск. Два легковых автомобиля столкнулись на участке трассы, проходящем в Вологодской области.

Головин попросил знакомых подсказать, как доставить тела умерших в Екатеринбург. Подписчики в социальной сети выразили ему соболезнования. Дата и место похорон пока не уточняются.