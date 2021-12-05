Следствие выступит с требованием по делу напавшего на вуз в Перми

Следствие будет ходатайствовать в суде о продлении срока содержания под стражей Бекмансурова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В Перми 7 декабря суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей студента-первокурсника Тимура Бекмансурова, который совершил нападение на Пермский госуниверситет (ПГНИУ). Ходатайство будет рассматриваться в отсутствие обвиняемого.

«Дзержинский райсуд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в ПГНИУ. Он находится [на психолого-психиатрической экспертизе] в другом городе», — сообщили в пресс-службе суда URA.RU.

Срок задержания Бекманурова под стражей истекает 13 декабря. 14 октября Дзержинский районный суд Перми определил ему эту меру пресечения сроком на два месяца. Из больницы его перевели в СИЗО, где определили в отряд для инвалидов. Ранения, приведшие в том числе к ампутации ноги, он получил при задержании 20 сентября. В этот день Бекмансуров устроил стрельбу на территории кампуса. В результате погибли 6 человек, более 40 пострадали.