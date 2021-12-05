05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Следствие выступит с требованием по делу напавшего на вуз в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие будет ходатайствовать в суде о продлении срока содержания под стражей Бекмансурова Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В Перми 7 декабря суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей студента-первокурсника Тимура Бекмансурова, который совершил нападение на Пермский госуниверситет (ПГНИУ). Ходатайство будет рассматриваться в отсутствие обвиняемого.

«Дзержинский райсуд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в ПГНИУ. Он находится [на психолого-психиатрической экспертизе] в другом городе», — сообщили в пресс-службе суда URA.RU.

Срок задержания Бекманурова под стражей истекает 13 декабря. 14 октября Дзержинский районный суд Перми определил ему эту меру пресечения сроком на два месяца. Из больницы его перевели в СИЗО, где определили в отряд для инвалидов. Ранения, приведшие в том числе к ампутации ноги, он получил при задержании 20 сентября. В этот день Бекмансуров устроил стрельбу на территории кампуса. В результате погибли 6 человек, более 40 пострадали.

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В Перми 7 декабря суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей студента-первокурсника Тимура Бекмансурова, который совершил нападение на Пермский госуниверситет (ПГНИУ). Ходатайство будет рассматриваться в отсутствие обвиняемого. «Дзержинский райсуд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в ПГНИУ. Он находится [на психолого-психиатрической экспертизе] в другом городе», — сообщили в пресс-службе суда URA.RU. Срок задержания Бекманурова под стражей истекает 13 декабря. 14 октября Дзержинский районный суд Перми определил ему эту меру пресечения сроком на два месяца. Из больницы его перевели в СИЗО, где определили в отряд для инвалидов. Ранения, приведшие в том числе к ампутации ноги, он получил при задержании 20 сентября. В этот день Бекмансуров устроил стрельбу на территории кампуса. В результате погибли 6 человек, более 40 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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