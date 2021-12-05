05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

В курганском ЦУМе посетитель без QR-кода напал на администратора

© Служба новостей «URA.RU»
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ТРЦ
Антиваксер брызнул администратору в лицо из газового баллончика Фото:
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В Кургане неизвестный посетитель Центрального универсального магазина брызнул из перцового баллончика в лицо проверяющему QR-коды администратору. Об инциденте написала сотрудница ТЦ в соцсетях.

«Зашел молодой мужчина со своей женой и с ребенком и стал брызгать из перцового баллончика на контролера из-за того, что она у него спросила справку. Отравили весь ЦУМ, отравили детей, которые просто не могли находиться в торговом помещении. Не мы эти законы придумали, все вопросы свои и недовольства — [губернатору] Вадиму Шумкову!» — написала Марина Кононова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

Другая сотрудница ЦУМа уточнила URA.RU, что мужчина был с женщиной и с ребенком в коляске. «На просьбу предъявить QR-код он начал скандалить, заявил, что они антипрививочники. Потом достал газовый баллончик и брызнул в лицо администратору, которая была в маске и очках. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения», — рассказала сотрудница ТЦ.

В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU ответили, что сообщение зарегистрировано в отделе полиции №1 Кургана. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Личность гражданина и его местонахождение устанавливаются.

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В Кургане неизвестный посетитель Центрального универсального магазина брызнул из перцового баллончика в лицо проверяющему QR-коды администратору. Об инциденте написала сотрудница ТЦ в соцсетях. «Зашел молодой мужчина со своей женой и с ребенком и стал брызгать из перцового баллончика на контролера из-за того, что она у него спросила справку. Отравили весь ЦУМ, отравили детей, которые просто не могли находиться в торговом помещении. Не мы эти законы придумали, все вопросы свои и недовольства — [губернатору] Вадиму Шумкову!» — написала Марина Кононова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». Другая сотрудница ЦУМа уточнила URA.RU, что мужчина был с женщиной и с ребенком в коляске. «На просьбу предъявить QR-код он начал скандалить, заявил, что они антипрививочники. Потом достал газовый баллончик и брызнул в лицо администратору, которая была в маске и очках. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения», — рассказала сотрудница ТЦ. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU ответили, что сообщение зарегистрировано в отделе полиции №1 Кургана. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Личность гражданина и его местонахождение устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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