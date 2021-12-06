В Кремле оценили работу губернаторов в «Единой России»

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ХХ съезд партии
В Кремле не видят противоречий между основными полномочиями губернаторов и партийной нагрузкой Фото:

В Кремле не видят противоречий в том, что губернаторы возглавляют региональные отделения «Единой России». Такое совмещение обязанностей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным, отвечая на вопрос URA.RU.

«В Кремле к этому относятся позитивно. „Единая Россия“ — лидирующая партия, которая несет ответственность за большинство процессов в стране и которая пользуется подавляющим большинством поддержки избирателей. Лидером партии остается президент Путин. Никаких противоречий здесь нет», — сообщил Песков.

На данный момент региональные отделения «Единой России» возглавляют 26 губернаторов. Из них 12 глав регионов были назначены врио секретарей региональных политсоветов на прошедшем 4 декабря съезде партии.

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В Кремле не видят противоречий в том, что губернаторы возглавляют региональные отделения «Единой России». Такое совмещение обязанностей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным, отвечая на вопрос URA.RU. «В Кремле к этому относятся позитивно. „Единая Россия“ — лидирующая партия, которая несет ответственность за большинство процессов в стране и которая пользуется подавляющим большинством поддержки избирателей. Лидером партии остается президент Путин. Никаких противоречий здесь нет», — сообщил Песков. На данный момент региональные отделения «Единой России» возглавляют 26 губернаторов. Из них 12 глав регионов были назначены врио секретарей региональных политсоветов на прошедшем 4 декабря съезде партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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