Российские элиты начали подготовку к объединению с Белоруссией

Участвовать в этом будут новые лица

04 декабря 2021 в 20:22 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» готова к созданию союзного парламента Фото: Николай Бастриков © URA.RU «Единая Россия» начала подготовку к новой крупной избирательной кампании. Этим эксперты URA.RU объясняют радикальное и внеплановое обновление руководящего состава партии на съезде 4 декабря. По мнению источников URA.RU в ЕР и политологов, все признаки говорят о подготовке к борьбе за попадание в союзный парламент, который страна образует вместе с Белоруссией в ближайшие годы. В ЕР еще перед съездом анонсировали обновление руководящих органов почти наполовину. Кроме того, региональные отделения возглавят еще 12 губернаторов (сейчас — 26). На съезде 4 декабря в Высшем совете сменили 40 членов из 100, в Генсовете — 94 партийца из 170. Участвовавший в мероприятии по видеосвязи президент Владимир Путин также обратил внимание, что идет «серьезное обновление рядов» партии власти. Владимир Путин участвовал в съезде по видеосвязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель партии Дмитрий Медведев назвал обновление «стратегическим приоритетом» ЕР. «Очевидно, что, правящей партии в особенности нужны энергичные люди, которые понимают, что быть частью ЕР — это большая ответственность», — сказал он. Из-за пандемии и общего социального самочувствия граждан партия власти оказалась в непростой ситуации, и надо найти общий диалог с избирателями, сообщил в выступлении глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев. «Для этого нужно обновлять состав партии федеральный и на местах», — считает он. Смена руководства ЕР продолжится и в регионах, сказала URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. «Есть задача привести больше молодежи. И не только сторонников, а и тех, кто по каким-то причинам партии раньше не верил», — говорит депутат. Дмитрий Медведев назвал обновление партии «стратегическим приоритетом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЕР выиграла, возможно, самые сложные выборы в своей истории, и сейчас ей важно закрепить место на политическом поле, отметил в беседе с URA.RU глава Якутии Айсен Николаев. «Безусловно, для этого должны меняться партийные функционеры», — уверен он. В регионах при обновлении рядов будут «делать ставку на молодежь», рассказал URA.RU депутат Госдумы, глава отделения ЕР в Хакасии Сергей Сокол. Близкий к руководству ЕР анонимный источник сообщил URA.RU, что решение о радикальном обновлении руководства ЕР с большой вероятностью «связано с подготовкой к большому политическому событию». «Кремлевские кураторы обрисовали контуры того, куда надо двигаться партии. Решено сделать акцент на обновлении кадров. Ожидается большое политическое событие, и оно связано с интеграцией России и Белоруссии. ЕР на „низком старте“, чтобы сформировать свой список кандидатов в союзный парламент, который может появиться в ближайшие три года», — полагает инсайдер. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на этой неделе возглавил парламентское собрание Союза Беларуси и России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вариант с подготовкой партии власти к интеграции России и Белоруссии не исключен, подтверждает доктор политических наук, профессор Владимир Слатинов. «Мы видим усиление ЕР во внешней политике, встречи с политическими партиями разных стран. Так что нельзя исключать такое развитие событий, как создание единого парламента России и Белоруссии», — отметил политолог. ЕР не было бы смысла радикально обновлять ряды, если бы партия «не готовилась к чему-то грандиозному», считает политтехнолог Сергей Тараканов. «ЕР обычно заявляла о смене своей политэлиты перед парламентскими выборами, а тут после. В сентябре будут выборы губернаторов, в нескольких заксобраниях регионов и областных центров. Есть локальные риски, но это частные случаи. ЕР уверенно к ним идет, так что не думаю, что ее обновление связано с этими выборами. Полагаю, партия власти готовится к президентским выборам 2024 года. Сценарий поддержки с ее стороны интеграции России и Белоруссии не исключен. Думаю, в ближайшем будущем политическая повестка страны может нас удивить», — заключил собеседник. Статья по теме Кремль устроит зачистку в «Единой России» Обновление партии связано с подготовкой к выборам президента-2026 и Госдумы-2026, высказал свою версию URA.RU глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Меняется идеология, сценарии, и ЕР хочет работать на опережение. Судя по результату прошедших выборов в Госдуму, команда ЕР справилась. Началась подготовка к следующим выборам 2024 и 2026 годов. И с приходом в партию новых лиц она усилилась», — подчеркнул Костин. В свою очередь, соучредитель Российской ассоциации политконсультантов Олег Молчанов считает обновление ЕР, скорее, «косметическим ремонтом». «Принципиальных изменений не происходит. Думаю, ЕР заявляет об обновлении, потому что ее об этом попросили в Кремле. Рейтинг партии власти после выборов падает [по данным ВЦИОМ на 18 ноября — 28%, а на выборах в Госдуму в сентябре — 49%]. Поэтому заявление об обновлении — это определенный пиар-ход, чтобы поднять рейтинг партии власти», — уверен Молчанов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Единая Россия» начала подготовку к новой крупной избирательной кампании. Этим эксперты URA.RU объясняют радикальное и внеплановое обновление руководящего состава партии на съезде 4 декабря. По мнению источников URA.RU в ЕР и политологов, все признаки говорят о подготовке к борьбе за попадание в союзный парламент, который страна образует вместе с Белоруссией в ближайшие годы. В ЕР еще перед съездом анонсировали обновление руководящих органов почти наполовину. Кроме того, региональные отделения возглавят еще 12 губернаторов (сейчас — 26). На съезде 4 декабря в Высшем совете сменили 40 членов из 100, в Генсовете — 94 партийца из 170. Участвовавший в мероприятии по видеосвязи президент Владимир Путин также обратил внимание, что идет «серьезное обновление рядов» партии власти. Председатель партии Дмитрий Медведев назвал обновление «стратегическим приоритетом» ЕР. «Очевидно, что, правящей партии в особенности нужны энергичные люди, которые понимают, что быть частью ЕР — это большая ответственность», — сказал он. Из-за пандемии и общего социального самочувствия граждан партия власти оказалась в непростой ситуации, и надо найти общий диалог с избирателями, сообщил в выступлении глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев. «Для этого нужно обновлять состав партии федеральный и на местах», — считает он. Смена руководства ЕР продолжится и в регионах, сказала URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. «Есть задача привести больше молодежи. И не только сторонников, а и тех, кто по каким-то причинам партии раньше не верил», — говорит депутат. ЕР выиграла, возможно, самые сложные выборы в своей истории, и сейчас ей важно закрепить место на политическом поле, отметил в беседе с URA.RU глава Якутии Айсен Николаев. «Безусловно, для этого должны меняться партийные функционеры», — уверен он. В регионах при обновлении рядов будут «делать ставку на молодежь», рассказал URA.RU депутат Госдумы, глава отделения ЕР в Хакасии Сергей Сокол. Близкий к руководству ЕР анонимный источник сообщил URA.RU, что решение о радикальном обновлении руководства ЕР с большой вероятностью «связано с подготовкой к большому политическому событию». «Кремлевские кураторы обрисовали контуры того, куда надо двигаться партии. Решено сделать акцент на обновлении кадров. Ожидается большое политическое событие, и оно связано с интеграцией России и Белоруссии. ЕР на „низком старте“, чтобы сформировать свой список кандидатов в союзный парламент, который может появиться в ближайшие три года», — полагает инсайдер. Вариант с подготовкой партии власти к интеграции России и Белоруссии не исключен, подтверждает доктор политических наук, профессор Владимир Слатинов. «Мы видим усиление ЕР во внешней политике, встречи с политическими партиями разных стран. Так что нельзя исключать такое развитие событий, как создание единого парламента России и Белоруссии», — отметил политолог. ЕР не было бы смысла радикально обновлять ряды, если бы партия «не готовилась к чему-то грандиозному», считает политтехнолог Сергей Тараканов. «ЕР обычно заявляла о смене своей политэлиты перед парламентскими выборами, а тут после. В сентябре будут выборы губернаторов, в нескольких заксобраниях регионов и областных центров. Есть локальные риски, но это частные случаи. ЕР уверенно к ним идет, так что не думаю, что ее обновление связано с этими выборами. Полагаю, партия власти готовится к президентским выборам 2024 года. Сценарий поддержки с ее стороны интеграции России и Белоруссии не исключен. Думаю, в ближайшем будущем политическая повестка страны может нас удивить», — заключил собеседник. Обновление партии связано с подготовкой к выборам президента-2026 и Госдумы-2026, высказал свою версию URA.RU глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Меняется идеология, сценарии, и ЕР хочет работать на опережение. Судя по результату прошедших выборов в Госдуму, команда ЕР справилась. Началась подготовка к следующим выборам 2024 и 2026 годов. И с приходом в партию новых лиц она усилилась», — подчеркнул Костин. В свою очередь, соучредитель Российской ассоциации политконсультантов Олег Молчанов считает обновление ЕР, скорее, «косметическим ремонтом». «Принципиальных изменений не происходит. Думаю, ЕР заявляет об обновлении, потому что ее об этом попросили в Кремле. Рейтинг партии власти после выборов падает [по данным ВЦИОМ на 18 ноября — 28%, а на выборах в Госдуму в сентябре — 49%]. Поэтому заявление об обновлении — это определенный пиар-ход, чтобы поднять рейтинг партии власти», — уверен Молчанов.