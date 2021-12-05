Родители с детьми занимают очередь с восьми утра Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В детской поликлинике Академического района Екатеринбурга утром 6 декабря выстроилась огромная очередь из пациентов. Родители с детьми занимают очередь с восьми утра, но многие до сих пор не дошли до кабинета.

«Мы ходили на первичный осмотр в неотложку. Простояли там 3,5 часа, и это только для того, чтобы нас послушали и поставили предварительный диагноз», — сообщает подписчица instagram-аккаунта Akadem_new.

Те, кто заранее записался на прием, идут в приоритете. А по живой очереди пускают по схеме один (незапланированный пациент) через два (записавшихся). Также жители района жалуются, что вызвать врача на дом сложно. Заявки принимают только у детей с температурой выше 38 градусов. «У сына температура под 40 и рвота, на вызов врача девушка в регистратуре сказала, что необходимо сбить температуру и прийти на прием», — сообщает подписчица Akadem_new.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU сообщили, что детские поликлиники находятся в ведении свердловского минздрава. «Вопросы, касающиеся организации, — к ним самим, они частная клиника», — отметил пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургской детской городской больнице № 9 родители с больными детьми вынуждены ночевать в коридорах, ожидая своей очереди. Об этом сообщила одна из мам.

Скрин: Instagram-аккаунта AKADEM_NEW