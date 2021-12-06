Патриарх Кирилл призвал не бояться заразиться COVID в храме. «Здесь благодать божия»

06 декабря 2021 в 16:41 Размер текста - 17 +

В храмах соблюдаются санитарные меры, уверяет патриарх Кирилл Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Верующим людям не нужно бояться посещать храмы из-за распространения коронавируса. В церковных учреждения присутствует «благодать божия», а также соблюдаются санитарные нормы. С таким заявлением выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать божия. Ну и во-вторых, порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции», — приводит РИА «Новости» слова патриарха с литургии в храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ также отметил, что из-за пандемии количество прихожан в храмах сократилось. Священнослужитель выразил сожаления из-за таких последствий неблагополучной эпидемиологической ситуации. Ранее патриарх Кирилл назвал Россию самой свободной страной мира. Священнослужитель убежден, что Россия не подвержена влияниям извне, а потому является лидером свободного мира. В ходе того же выступления Кирилл выступил против желания некоторых людей вступать в однополые браки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Верующим людям не нужно бояться посещать храмы из-за распространения коронавируса. В церковных учреждения присутствует «благодать божия», а также соблюдаются санитарные нормы. С таким заявлением выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать божия. Ну и во-вторых, порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции», — приводит РИА «Новости» слова патриарха с литургии в храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ также отметил, что из-за пандемии количество прихожан в храмах сократилось. Священнослужитель выразил сожаления из-за таких последствий неблагополучной эпидемиологической ситуации. Ранее патриарх Кирилл назвал Россию самой свободной страной мира. Священнослужитель убежден, что Россия не подвержена влияниям извне, а потому является лидером свободного мира. В ходе того же выступления Кирилл выступил против желания некоторых людей вступать в однополые браки.