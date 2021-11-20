Патриарх Кирилл назвал Россию самой свободной страной мира. И сразу выступил против однополых браков

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Россия свободна от любого влияния извне, считает патриарх Кирилл Фото:

Россия — самая свободная страна в мире. С таким заявлением выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Однако в то же время священник назвал однополые браки «особым грехом», который никогда не признает церковь.

«Россия — лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна, это реальный факт», — цитирует патриарха ТАСС.

Кирилл считает, что Россия не зависит от каких-либо влияний извне. Страна, по мнению патриарха, развивается своим путем и не позволяет сдвинуть себя с него. «Дай Бог, чтобы этот путь был успешен», — отметил Кирилл.

Позднее он высказался об однополых браках и желании людей одного пола любить друг друга. «Православная церковь никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений. Мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз наградил патриарха Кирилла. Священнослужитель получил от главы государства орден Святого апостола Андрея Первозванного.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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