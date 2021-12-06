Власти Узбекистана не дали выступить Милохину и его коллегам

06 декабря 2021 в 17:37 Размер текста - 17 +

TikTok Fest негативно повлияет на мировоззрение молодежи, считают в министерстве культуры Узбекистана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство культуры Узбекистана выступило против проведения TikTok Fest с участием российских блогеров Дани Милохина, Артура Бабича, Егора Шипа, Ани Покров и других. Мероприятия должно было состояться в конце декабря в Ташкенте. В ведомстве посчитали, что TikTok Fest не соответствует узбекскому «национальному менталитету» и «нравственному воспитанию». «В минкульте считают, что шоу-концерт „TikTok Fest“ негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи. Ведь наше воспитание, которое формировалось тысячелетиями и находится под влиянием человеческих качеств и моральных норм, укоренившихся в нашей крови, тоже это отрицает», — сообщается в официальном telegram-канале министерства культуры Узбекистана. В ведомстве напомнили, что разрешение на проведение мероприятий выдается министерством внутренних дел Узбекистана и местными исполнительными органами. Они должны проанализировать уровень, содержание, идею концерта и «дать окончательные выводы о выступлении». В министерстве культуры Узбекистана посчитали, что концерты должны учитывать «национальный менталитет узбекского народа, нравственное воспитание, исторически богатую культуру, мировоззрение молодежи». В ведомстве посоветовали другим органам внимательнее изучить TikTok Fest и сделать окончательные выводы о том, стоит ли его отменять. Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал «Муз-ТВ» на миллион рублей за гей-пропаганду. В июле в эфире премии телеканала показали блогера Игоря Синяка в платье, тиктокера Даню Милохина в наряде, состоящем наполовину из платья, наполовину из смокинга. Также на церемонию вручения, изображая пару, приехали музыканты Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян), передают «Дни.ру». После этого на музыкальный телеканал поступила жалоба от общероссийской общественной организации «Ветераны России». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство культуры Узбекистана выступило против проведения TikTok Fest с участием российских блогеров Дани Милохина, Артура Бабича, Егора Шипа, Ани Покров и других. Мероприятия должно было состояться в конце декабря в Ташкенте. В ведомстве посчитали, что TikTok Fest не соответствует узбекскому «национальному менталитету» и «нравственному воспитанию». «В минкульте считают, что шоу-концерт „TikTok Fest“ негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи. Ведь наше воспитание, которое формировалось тысячелетиями и находится под влиянием человеческих качеств и моральных норм, укоренившихся в нашей крови, тоже это отрицает», — сообщается в официальном telegram-канале министерства культуры Узбекистана. В ведомстве напомнили, что разрешение на проведение мероприятий выдается министерством внутренних дел Узбекистана и местными исполнительными органами. Они должны проанализировать уровень, содержание, идею концерта и «дать окончательные выводы о выступлении». В министерстве культуры Узбекистана посчитали, что концерты должны учитывать «национальный менталитет узбекского народа, нравственное воспитание, исторически богатую культуру, мировоззрение молодежи». В ведомстве посоветовали другим органам внимательнее изучить TikTok Fest и сделать окончательные выводы о том, стоит ли его отменять. Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал «Муз-ТВ» на миллион рублей за гей-пропаганду. В июле в эфире премии телеканала показали блогера Игоря Синяка в платье, тиктокера Даню Милохина в наряде, состоящем наполовину из платья, наполовину из смокинга. Также на церемонию вручения, изображая пару, приехали музыканты Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян), передают «Дни.ру». После этого на музыкальный телеканал поступила жалоба от общероссийской общественной организации «Ветераны России».