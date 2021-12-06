Газ на Украине подорожал в четыре раза

06 декабря 2021 в 18:34 Размер текста - 17 +

Украинцы будут вынуждены платить до 47 гривен за кубометр газа Фото: Александр Елизаров © URA.RU Импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза, сообщило министерство экономики республики. В конце ноября стоимость топлива составила 730,6 доллара за тысячу кубометров. «Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года. Она составляет 19261,6 гривны или 730,6 доллара США за одну тысячу метров кубических», — сообщается на официальном сайте министерства экономики Украины. Годом ранее средняя стоимость иностранного топлива составляла 182,5 доллара за тысячу кубометров. Ранее стало известно, что потребителей газа от компании «Поставщик последней надежды», функции которой выполняет «Нафтогаз», ждет тариф до 47 гривен за кубометр. Такую цену за газ должны заплатить 457 украинских домохозяйств, передают Vesti.ua. Заместитель главы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев заявил, что власти не станут компенсировать населению высокую стоимость энергоносителей. По его мнению, Киев использует все возможные методы принуждения, чтобы заставить украинцев платить за газ. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что Украина будет терять более миллиарда долларов ежегодно после запуска газопровода «Северный поток-2». Это будет продолжаться до истечения транзитного договора с Россией в 2024 году. Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «большой трагедией» для своей страны и выразил надежду, что США и Европа обеспечат ее энергобезопасность, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза, сообщило министерство экономики республики. В конце ноября стоимость топлива составила 730,6 доллара за тысячу кубометров. «Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года. Она составляет 19261,6 гривны или 730,6 доллара США за одну тысячу метров кубических», — сообщается на официальном сайте министерства экономики Украины. Годом ранее средняя стоимость иностранного топлива составляла 182,5 доллара за тысячу кубометров. Ранее стало известно, что потребителей газа от компании «Поставщик последней надежды», функции которой выполняет «Нафтогаз», ждет тариф до 47 гривен за кубометр. Такую цену за газ должны заплатить 457 украинских домохозяйств, передают Vesti.ua. Заместитель главы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев заявил, что власти не станут компенсировать населению высокую стоимость энергоносителей. По его мнению, Киев использует все возможные методы принуждения, чтобы заставить украинцев платить за газ. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что Украина будет терять более миллиарда долларов ежегодно после запуска газопровода «Северный поток-2». Это будет продолжаться до истечения транзитного договора с Россией в 2024 году. Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «большой трагедией» для своей страны и выразил надежду, что США и Европа обеспечат ее энергобезопасность, передает RT.