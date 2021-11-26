МВФ подсчитал потери Украины из-за «Северного потока — 2»

Украина потеряет миллиарды долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина будет терять более миллиарда долларов в год после открытия газопровода «Северный поток — 2» до истечения транзитного договора с Россией в 2024 году. Об этом сообщается в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).

В документе отмечается, что за последние пять лет Украина в среднем получала около 2,5 миллиардов долларов в год в обмен на прокачку газа из России. В этом году, по прогнозу МВФ, транзитные доходы страны уменьшаться примерно на 40%. «После ввода „Северного потока — 2“ в эксплуатацию объем газа, проходящего через украинскую территорию, может снизиться еще больше. Предположительно, доходы Украины от транзита составят около 1,2 миллиарда долларов в год», — передает содержание отчета РИА «Новости».

Ранее глава «Оператора ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что у Украины есть «очень большие шансы» чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2», несмотря на то, что он уже построен. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о колоссальных потерях для Украины из-за запуска «Северного потока — 2» и угрозе мировой безопасности. Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2». В Кремле заявили, что задержки в сертификации газопровода связаны не с политическими причинами, а с тонкостями европейского законодательства. «Нафтогаз Украины» допускает возможное обжалование в немецком суде решения о сертификации «Северного потока — 2», передает RT.