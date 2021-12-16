Милонов хочет защитить взрослых россиян от ЛГБТ-пропаганды

17 декабря 2021 в 09:04 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов хочет защитить взрослых россиян от ЛГБТ-пропаганды Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России следует ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и распространить действие запрета пропаганды ЛГБТ-отношений на все возраста, защитив от данной информации не только несовершеннолетних, но и взрослых. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. «Расширить вопрос о пропаганде гомосексуальности. Я бы на это пошел, потому что у нас [есть] социальные сети, которые открыто это демонстрируют. В TikTok есть извращенцы, которые открыто говорят, что они геи, что живут с мужиками, целуются друг с другом. Конечно, нужно наказывать за такие вещи. Это должно быть уголовно наказуемое деяние, потому что никто не хочет смотреть на это отвратительное зрелище», — выразился Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что не только дети, по его мнению, должны быть защищены от подобного рода информации. «Почему достоинства взрослых настолько никчемны, что их можно подвергать унижению, принуждая косвенно наблюдать за подобного рода выходками?» — уточнил он. При этом, подчеркнул Милонов, нельзя привлекать к ответственности за нетрадиционную ориентацию. «Сейчас говорить, что надо сажать в тюрьму тех, кто являются гомосексуалами, невозможно. Мы живем в обществе, где ценится тайна личной жизни, то есть, тогда мы должны будем вторгаться в личную жизнь человека. Я не хотел бы, чтобы это происходило», — объяснил депутат Госдумы. В России с 2013 года действует закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. В этом году по статье 6.21 КоАП был оштрафован телеканал «Муз-ТВ». Басманный суд Москвы назначил штраф в размере одного миллиона рублей. Причинами такого решения называются то, что на телеканале в прямом эфире музыкальной премии транслировались блогер Игорь Синяк в платье, тиктокер Даня Милохин в наряде, состоящем наполовину из платья, а наполовину — из смокинга. Кроме того на церемонии, изображая пару, приехали музыканты Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян). Они прибыли в белом кабриолете, украшенном цветами, в сопровождении полуобнаженных мужчин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России следует ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и распространить действие запрета пропаганды ЛГБТ-отношений на все возраста, защитив от данной информации не только несовершеннолетних, но и взрослых. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. «Расширить вопрос о пропаганде гомосексуальности. Я бы на это пошел, потому что у нас [есть] социальные сети, которые открыто это демонстрируют. В TikTok есть извращенцы, которые открыто говорят, что они геи, что живут с мужиками, целуются друг с другом. Конечно, нужно наказывать за такие вещи. Это должно быть уголовно наказуемое деяние, потому что никто не хочет смотреть на это отвратительное зрелище», — выразился Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что не только дети, по его мнению, должны быть защищены от подобного рода информации. «Почему достоинства взрослых настолько никчемны, что их можно подвергать унижению, принуждая косвенно наблюдать за подобного рода выходками?» — уточнил он. При этом, подчеркнул Милонов, нельзя привлекать к ответственности за нетрадиционную ориентацию. «Сейчас говорить, что надо сажать в тюрьму тех, кто являются гомосексуалами, невозможно. Мы живем в обществе, где ценится тайна личной жизни, то есть, тогда мы должны будем вторгаться в личную жизнь человека. Я не хотел бы, чтобы это происходило», — объяснил депутат Госдумы. В России с 2013 года действует закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. В этом году по статье 6.21 КоАП был оштрафован телеканал «Муз-ТВ». Басманный суд Москвы назначил штраф в размере одного миллиона рублей. Причинами такого решения называются то, что на телеканале в прямом эфире музыкальной премии транслировались блогер Игорь Синяк в платье, тиктокер Даня Милохин в наряде, состоящем наполовину из платья, а наполовину — из смокинга. Кроме того на церемонии, изображая пару, приехали музыканты Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян). Они прибыли в белом кабриолете, украшенном цветами, в сопровождении полуобнаженных мужчин.