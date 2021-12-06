Администрация США: Россия нападет на Украину с трех сторон

07 декабря 2021 в 00:36 Размер текста - 17 +

В США считают, что Россия готовит вторжение на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США уверены, что Россия готовит нападение на Украину с трех сторон. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации. «Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — передает РИА «Новости». Россия при этом отрицает обвинения стран Запада в подготовке нападения на Украину. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. В финале русские войска должны осадить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие журналисты «срисовали» план атаки с немецких документов времен Третьего Рейха. В частности, она обратила внимание на то, что Львов на схеме обозначен как «Лемберг». Так город называли фашисты во времена Второй мировой войны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США уверены, что Россия готовит нападение на Украину с трех сторон. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации. «Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — передает РИА «Новости». Россия при этом отрицает обвинения стран Запада в подготовке нападения на Украину. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. В финале русские войска должны осадить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие журналисты «срисовали» план атаки с немецких документов времен Третьего Рейха. В частности, она обратила внимание на то, что Львов на схеме обозначен как «Лемберг». Так город называли фашисты во времена Второй мировой войны.