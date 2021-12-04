Дмитрий Медведев переизбран на пост главы партии «Единая Россия»

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев занимает пост председателя ЕР с 2012 года Фото:

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев переизбрался на пост председателя партии «Единая Россия». Об этом сообщили на заключительном этапе юбилейного ХХ съезда партии 4 декабря.

Председателем высшего совета «Единой России» переизбран Борис Грызлов. Он занимает эту должность c 20 ноября 2002 года.

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Санкт-Петербурге. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова в 1987 году и аспирантуру в 1990 году. Занимал пост президента Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года. После работал на должности председателя правительства страны до 15 января 2020 года. Председателем ЕР является с мая 2012 года.

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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев переизбрался на пост председателя партии «Единая Россия». Об этом сообщили на заключительном этапе юбилейного ХХ съезда партии 4 декабря. Председателем высшего совета «Единой России» переизбран Борис Грызлов. Он занимает эту должность c 20 ноября 2002 года. Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Санкт-Петербурге. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова в 1987 году и аспирантуру в 1990 году. Занимал пост президента Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года. После работал на должности председателя правительства страны до 15 января 2020 года. Председателем ЕР является с мая 2012 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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